Mm Motorsport festeggia a Reggello con il successo di Senigagliesi-Lupi

Le soddisfazioni sono giunte anche dal 35esimo Rally della Lanterna-terso Rally Val d'Aveto, dove era in gara la Peugeot 207 S2000, nelle mani di Luca Bertani, affiancato da Stefano Oppimitti. Il duo della scuderia Lgm Rally, all'esordio con una vettura a quattro ruote motrici, ha colto una positiva seconda piazza di classe, e 16esima assoluta, in una gara condizionata dal meteo estremamente variabile.Si è invece chiusa con un amaro ritiro la partecipazione al 55esimo Rally del Friuli Venezia Giulia, settimo appuntamento del Campionato italiano rally. In terra friulana, il team lucchese era al via con Giacomo Guglielmini e Alessio Panini, a bordo della Peugeot 208 R2B. Il portacolori di Maranello Corse ha occupato stabilmente la seconda posizione del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top fino all'ultima prova speciale, dove una curva sporca lo ha tradito, costringendolo al ritiro per uscita di strada.“Prima uscita con la Skoda Fabia R5 e subito vittoria assoluta - dice Martinelli - Non potevamo chiedere di meglio. Siamo felicissimi per questo risultato e per il lavoro di messa a punto svolto con Carlo Alberto durante tutto il weekend, a riprova delle sue qualità al volante, la capacità di trovare subito il feeling con la vettura e l'affiatamento che si è instaurato negli anni con la nostra squadra. Positiva anche la prova di Bertani, che ha trovato le peggiori condizioni meteo per capire la nuova vettura, mentre è forte il rammarico per come è finita la gara di Guglielmini, soprattutto in ottica monomarca, per il quale sarebbero stati punti preziosissimi, considerando che il diretto avversario di Giacomo era alle sue spalle. I nostri equipaggi ci hanno pubblicamente ringraziato per il lavoro svolto, e la loro stima e soddisfazione ci fa enormemente piacere: grazie a loro per apprezzarci e per i grandi risultati che ci regalano”.