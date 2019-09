Tau, esordio in Eccellenza contro Cascina

Quando nasce un'emozione: per la prima volta in Eccellenza il Tau Calcio scenderà in campo domenica (8 settembre) contro il Cascina. Una partita che segna un nuovo inizio per la società amaranto, per la prima volta impegnata nel campionato di Eccellenza. La squadra di mister Cristiani esce rafforzata dalla sconfitta della scorsa settimana col Montecatini e mette subito le cose in chiaro: la storia si scrive domenica dopo domenica.

"I ragazzi e il mister - commenta Maurizio Dal Porto, direttore sportivo dell'Eccellenza - hanno capito gli errori, hanno aggiustato il tiro e hanno lavorato benissimo durante questa settimana. La formazione è praticamente al completo, grazie anche al rientro di Antoni, che nella prima partita di Coppa Toscana non ha potuto giocare in quanto squalificato dalla stagione precedente. Una rosa così ampia - prosegue - dà la possibilità al mister di scegliere la tattica di gioco anche in base all'avversario che ha di fronte". A proposito di avversario: "Il Cascina non è una squadra semplice - continua Dal Porto -: è una neopromossa, forte della vittoria lo scorso anno sia della Coppa Toscana che dei play-off. Scenderà in campo carica, portandosi dietro la tradizione di una società blasonata e storica che ha militato per tanti anni in Serie D. Non sarà facile per gli amaranto, ma il nostro obiettivo è quello di portare a casa un buon risultato e di rafforzarci, partita dopo partita".Insomma, la prima pagina del nuovo inizio si scriverà domenica (8 settembre), alle 15, sul campo dello Stadio comunale di Altopascio. È aperta la campagna abbonamenti, sia per l'Eccellenza sia per il settore giovanile: per diventare sostenitore e acquistare l'abbonamento è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria del Tau allo stadio comunale di Altopascio. Per info: 0583.216051.