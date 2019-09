https://www.luccaindiretta.it/sport/item/148694-medaglia-d-oro-per-il-centro-la-luna-alle-ponyadi.html#sigProIdc6daf68fba View the embedded image gallery online at:

Tre i pony in trasferta a Roma, partiti dal Centro La Luna per confrontarsi in queste gare di livello nazionale nelle discipline del dressage e dell’endurance montati dagli junior Francesco Filippo Grassini e Eleonora Milaqi.La piccolissima amazzone Eleonora (8 anni) ha conquistato la medaglia d’oro a squadre partecipando alla categoria A di Endurance in sella alla pony saura Stellina, già vincitrice di una medaglia d’argento negli anni passati.Francesco è salito sul podio per un meritatissimo decimo posto a livello individuale, su 56 partenti, nella categirua B di Endurance in sella alla fidata pony Venere, anche lei già vincitrice di una medaglia d’argento e una di bronzo nelle precedenti edizioni delle Ponyadi, mentre in sella al belga Lucky, pur riportando punteggi più che soddisfacenti non è riuscito a piazzarsi nelle prime posizioni delle categorie E60-E80 di Dressage.Prossimo appuntamento di rilievo, per ben una decina di cavalieri e amazzoni del Centro La Luna, allenati dall’Istruttrice referente del Centro Sig.ra Alessandra Deverio, è la finale di Coppa Toscana 2019 di Salto Ostacoli, che si disputerà il prossimo 28 e 29 settembre, all’Arezzo Equestrian Centre.