Eccellenza: Tau, esordio da tre punti. Pari Camaiore

Castelnuovo-San Miniato Basso 0-4

CASTELNUOVO GARFAGNANA: Morini, Fanani, Nelli Si. (28'st Lavorini), Jatta (10'st Lionetti), Pieroni, Inglese, Marganti (28'st Turri), Biagioni, Ghafouri, Casci (1'st Da Prato), Bosi (36'st Galletti). A disp.: Nelli, Dini, Bachini, Longhi. All.: Cardella

SAN MINIATO BASSO: Cappellini, Giomi, Bozzi, Meucci, Marianelli, Marinari, Tremolanti (27'st Onnis), Riccobono (33'st Matteoni), Pellegrini (22'st Mancini L.), Remedi (27'st Pirone), Borselli (31'st Freschi). A disp.: Battini, Accardo, All.: Venturini

ARBITRO: Di Carlo di Pescara (Toschi di Livorno e Perlamagna di Carrara)

RETI: 39'pt Pellegrini Di., 9'st e 15'st Remedi, 32'st Mancini

NOTE: Espulso Inglese al 39'pt. Ammoniti Marganti, Da Prato, Onnis

Camaiore-Pro Livorno Sorgenti 0-0

CAMAIORE: Barsottini, Ghilarducci, Barsotti, Ceciarini, Contipelli, Fiale, D'Alessandro, D'Antongiovanni, Pegollo, Mariani F., Mancini. A disp.: Ferraiuolo, Arnaldi, Orlandi, Morelli, Viola, Tonazzini, Nardini, Capecchi, Bresciani. All.: Moriani

PROLIVORNO SORGENTI: Frongillo, Petri, Grossi, Falleni, Carani, Bulli, Filippi M., Costanzo, Granito, Milano, Rossi. A disp.: Blundo, Del Corona, Bartorelli, Salemmo, Solimano, Santagata, Brizzi, Matteoli, Angiolini. All.: Niccolai

ARBITRO: Merlino di Pontedera (Ballotti di Pistoia e Meozzi di Empoli)

Tau Calcio-Cascina 2-1

TAU CALCIO: Citti; Battistoni, Lucchesi, Gialdini, Signorini, Del Sorbo, Michelotti, Pratesi, Benedetti, Chianese, Maccagnola (12’ st Antoni). A disp.: Donati, Magini G., Magini L., Murgia, Rossi, Matteoni, Gemignani, Fanani. All. Cristiani

CASCINA: Gambini; Bonfigli, Giari, Naldini, Principe, Fatticcioni, Menichetti (45’ st Baroni), Susini (25’ st Puccini), Andolfi (25’ st Morelli), Giudici, Scaramelli. A disp.: Scolari, Spella, D’Angelo, Bracci, Martinelli. All. Polzella

ARBITRO: Luca Rosini di Livorno (Alfieri di Prato e Cacelli di Livorno)

RETI: 18’ pt Benedetti, 29’ pt Giudici, 41’ st Antoni

NOTE: Ammoniti: 13’ st Citti, 28’ st Lucchesi, 39’ st Giari, 40’ st Chianese, 43’ st Michelotti

Un esordio storico dalle mille emozioni. Un cinico Tau Calcio si presenta al campionato di Eccellenza con una lottata vittoria per 2-1 con il Cascina. Pubblico subito in festa per i padroni di casa che, dopo una partita sofferta, hanno agguantato subito i 3 punti grazie alla rete sul finale di Antoni. Bene anche il solito Benedetti, autore del secondo gol consecutivo. Sfortunato il Cascina, che non meritava la sconfitta dopo un secondo tempo a tratti dominato.

La cronaca. Due cambi per mister Cristiani, che conferma la formazione di domenica scorsa contro il Montecatini in Coppa inserendo dal primo minuto Battistoni e Pratesi (fuori Magini e Murgia). Ancora out Federico Mengali. La partita inzia nel segno del grande equilibrio, con il primo quarto d’ora che non ha regalato grandi emozioni al pubblico di Altopascio. Al 16’ arriva la prima occasione della partita con protagonista il Cascina: Menichetti calcia una punizione magistrale a centro area, ma Giari non riesce a concretizzare. Passano appena due minuti e i padroni di casa del Tau, alla prima occasione, non perdonano: Battistoni, dalla destra, serve al centro Benedetti che con un grande colpo di testa trova l’angolino lontano per il vantaggio degli altopascesi. Il primo storico gol in Eccellenza lo firma ancora il centravanti con il numero 9, al secondo gol consecutivo dopo il timbro in Coppa con il Montecatini. Al 20’ il Cascina, trovatosi immeritatamente in svantaggio, prova la reazione: Andolfi offre una sponda a Giudici che di destro, da fuori area, calcia alto. Al minuto 29 la squadra di Polzella agguanta il pareggio con un gol su punizione di Giudici da vedere e rivedere. Un mancino imparabile per Citti, che non può evitare 1-1. Le prima frazione di gioco termina con una rete per parte. Parte forte il Cascina in avvio di ripresa: al 7’ Bonfigli serve un gran cross dalla destra, con il pallone che attraversa tutta l’area non trovando il tocco vincente dei suoi compagni. Al 10’ Giudici ci riprova con un siluro da calcio piazzato, ma questa volta la sua conclusione finisce fuori. Al 14’ uno strepitoso Citti salva la porta del Tau su un tocco ravvicinato in spaccata di Bonfigli. Al 21’ risponde il Tau con il solito Benedetti: Gambini non si fa sorprendere. Il Cascina preme alla ricerca del vantaggio: al 29’ Bonfigli colpisce un palo clamoroso con un tiro all’altezza della bandierina di destra. Soffre la squadra di casa che non riesce più a ripartire. Al minuto 36’ il Tau reclama un calcio di rigore per presunto fallo di mano in area, l’arbitro lascia proseguire il gioco. Al 40’ l’arbitro fischia un calcio di punizione ravvicinato per il Tau: batte capitan Chianese, respinta del portiere e sulla ribattuta Antoni segna il gol del 2-1 facendo esplodere lo stadio di Altopascio. Dopo un finale in apnea arriva il triplice fischio: il Tau si presenta all’Eccellenza con una vittoria.

Virtus Viareggio-Fucecchio 1-3

VIRTUS VIAREGGIO: Salvadogi, Cinquini, Ceccarini, Bedini, Bartoli, Della Maggiora, Manfredi N., Bani, Taraj, Benassi, Nardini. A disp.: Tonelli, Belatti, Bertelloni, Cisilaghi, Imperatrice, Fascioli, Manfredi, Martinelli, Della Maggiora. All.: Tenerani

FUCECCHIO: Del Bino, Lelli, Gremigni, Malanchi, Lecceti, Vallesi, Cenci, Ghelardoni, Rigirozzo, Borgioli, Sciapi. A disp.: Raco, Papa, Menichetti, Nardi, Meacci, Mazzanti, Balestri, Fedeli, Di Biase. All.: Collacchioni

ARBITRO: Donati di Livorno (Nasca di Livorno e Corcione di Pisa)

RETI: 18'pt rig.Taraj, 38'pt Ghelardoni, 10'st Sciapi, 31'st Rigirozzo