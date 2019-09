Ciclismo, la cubana Sierra è la granduchessa del Toscana

La capitana della Alè Cipollini, Paladin, si è comunque consolata portandosi a casa questa ultima tappa e la maglia di miglior scalatrice della manifestazione. “Siamo tutti molto contenti di come si è svolta questa 24esima edizione – ha sottolineato il patron della corsa Brunello Fanini – le facce sorridenti della gente, la soddisfazione delle atlete al termine di questa tre giorni e il ricordo di mia figlia Michela ci danno la forza per andare avanti. Particolarmente soddisfatto per l’accoglienza di Pescia che ha regalato spettacolo”.“Tanta gente a Pescia e lungo il percorso – ha aggiunto il sindaco della Città dei Fiori, Oreste Giurlani – faremo di tutto per essere presenti anche nella prossima edizione”.Al via dell’ultima frazione si sono presentate 141. Niente di fatto fino alla salita di Valgiano, poi le prime schermaglie con Soraya Paladin, vincitrice della scorsa edizione a fare l’andatura e la basca Anes Santesteban Gonzales e la cubana Arlenis Sierra a rispondere.Gruppo frastagliato al primo passaggio da Pescia dove al traguardo Michela, con abbuoni per la classifica generale, è transitata per prima la lituana Rasa Leleivyte davanti alla russa Chursina e alla tedesca Hammes. Gruppo di testa forte di trentina di unità. Da queste prova ad evadere l’israeliana Omer Shapira, per lei pochi secondi di vantaggio.A 4 chilometri dallo striscione d’arrivo l’attacco che poteva essere decisivo sull’ultimo strappo verso Uzzano (gpm di seconda categoria posta a soli 4 chilometri dalla conclusione). Con Soraya Paladin, Anastasia Chursina (Rus), Erika Magnaldi, Ane Santesteban Gonzales (Spa); in discesa il gran recupero della cubana Sierra.