Baseball, l'under 12 di Drk Sport vince il titolo regionale

Da due anni nella società del presidente Romano Becchi si è guadagnato la fiducia nel delicatissimo settore giovanile e soprattutto costruendo e consolidando la squadra under 12 trasmettendo ai ragazzi valori che vanno oltre a quelli puramente agonistici.Già lo scorso anno con una squadra giovanissima e agli esordi raggiungeva il traguardo delle qualificazioni nazionali ma è in questo 2019 che vince la Winter League e il campionato regionale con 20 vittorie e solo 2 sconfitte, miglior difesa e miglior attacco del campionato. Ciò dà l'accesso ai sedicesimi per il titolo nazionale baseball di categoria che lo ha visto impegnato contro la blasonata San Marino vincendo la competizione e arrivando così agli ottavi di finale che l’hanno visto impegnato contro il Nettuno e il Monte Granaro che purtroppo hanno avuto la meglio sui piccoli del Padule.Soldaini è anche uno stimatissimo pitching coach ovvero l'allenatore dei lanciatori e da alcuni anni è nello staff tecnico toscano che allena la selezione regionale under 12 con ottimi risultati.La voglia di trasmettere i valori del baseball ai più giovani si è ormai radicata in Alessandro che con fare sornione ma deciso riesce a districarsi tra mille ostacoli quando si ha che fare con ragazzi di 10 11 anni e diciamolo anche i relativi genitori che vedono solo il campione e non il ragazzo che si diverte.Adesso che la società lucchese Drk sport è al lavoro per costruire il suo settore giovanile sa che potrà puntare anche sulla grande esperienza del suo dirigente e magari in un futuro prossimo portare un titolo regionale di categoria giovanile che manca da decenni anche nella nostra città e divenire perché no “profeta in patria”.Riprende poi l'attività di recruiting della Drk Sport e la società lucchese: ogni martedì dalle 17,30 torna sul campo softball della Checchi Calcio a Carraia con il nucleo del “batti e cresci” dove tecnici lucchesi per due ore trasmettono la loro passione di baseball ad un nutrito gruppo di bambini/e e ragazzi/e che cresce di settimana in settimana.Intanto seguono altre iniziative per l'incremento del settore giovanile, come i corsi comunali che tornano grazie alla Drk dopo alcuni anni nelle palestre del comune di Capannori per tutta la stagione autunno-invernale.La Drk sport sarà poi presente con un suo punto gioco-dimostrativo per ragazzi e ragazze nell'area adiacente piazza Moro nell'ambito della manifestazione Festa dell'aria che si conclude domani (15 settembre) ed inoltre in ambito scolastico la società sta portando a conoscenza nei vari distretti scolastici della piana l'iniziativa Baseball e Motoria che si svolgerà per tutto l'autunno ed inverno con i tecnici della Drk. Una rappresentativa dei Drikers, amatori della Drk sport hanno partecipato nella rappresentativa Toscana il 7 e 8 settembre a Novara al Trofeo delle regioni arrivando terzi dopo Veneto e Lombardia. Infine tutti al lavoro per l’appuntamento annuale del B-Day di sabato 28 settembre, evento di sport inclusivo ormai alla sua terza edizione che si svolgerà alla Cecchi calcio di Carraia a partire dalle 10, ma le novità per il B-Day non finiscono qua seguiteci per aver ulteriori informazioni.