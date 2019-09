Coppa Toscana, Bama attende La Spezia al PalaBox

Match "mordi e fuggi" domani (15 settembre) al Palabox di Altopascio. Vuoi perché in contemporanea si svolge la festa del Pane per le vie del centro, vuoi, anzi soprattutto, perché l'angusto impianto altopascese é omologato solo per la Coppa Toscana. La Novelli Band da qui in avanti giostrerà, per il nono anno, al PalaBridge di Ponte Buggianese. Gli avversari, con Agliana, Arezzo, Chiusi, Castelfiorentino e Pielle Livorno si giocheranno l'accesso alla categoria superiore. Giusto così, poiché sono espressione di città o cittadine con bacini di utenza e mezzi economici lontani anni luce da quelli del paese del Tau. I rosablu sono una sorta di "ultimi dei mohicani", sono infatti l'ultimo paese superstite in C Gold. L'altro, Montale, ormai è diventato nei fatti, e nel roster, Pistoia. Tanto che le proprie gare interne si svolgono al PalaCarrara pistoiese.

Il team ligure ha una rosa di primissimo livello con l'ex Lucca (lanciato nel 2009 e 2010 proprio dal Bama) Loni, il play, molto esperto, Steffanini, il giovane ma già rodato Cimarelli, proveniente da Fabriano, ed altri ottimi giocatori. Ma soprattutto conta sulla Lituanian connection: Suliauskas e Kibildis. Quest'ultimo vera e propria "gun machine", autore, tanto per gradire, di un 8 su 10 dall'arco nel debutto in coppa con Cmc Carrara. Il Bama sta lavorando sodo, nel clima da savana del Palabox, che non vuol saperne di scendere sotto i 32 gradi. In settimana disputata anche un'amichevole con Cecina dove i rosablu, se si eccettua un brutto ultimo quarto, hanno tenuto botta (64-52 alla fine terz periodo) contro una franchigia di serie B.Qualche acciacco per Orsini in settimana e assente Razzoli per impegni familiari. Per il resto truppa al completo ben conscia di dover per forza contare sullo "sb factor". Ovverosia sudore e bava a ettolitri, altrimenti sarà dura. Domani e sempre. Ci sarebbe anche qualche possibilità, in caso di vittoria, di passare il turno ma questo non è all'ordine del giorno dell'agenda in via Marconi.Palla a due alle 18. Arbitri Chiarugi e Venturini.