Virtus Lucca, quarto posto nella finale toscana dei campionati italiani di società categoria cadette

Andando nello specifico dei risultati, brilla la stella di Emma Puccetti, argento nei 1000 metri e quarta nei 1200 siepi. Prestazione da incorniciare anche per Eva Viani, bronzo nel lancio del martello e per la prima volta in carriera oltre i 30 metri. Personale anche per Diana Amabile che nel salto in alto migliora di ben 9 centimetri il suo primato. La pista di Firenze fa volare anche la staffetta 4x100 Amabile-Giannoni-Giambastiani-Bullari, quarta assoluta e portatrice di molti punti. A proposito di punti portati alla squadra, decisivi per il quarto posto finale, da segnalare la gara di Francesca Marchetti negli 80 metri, prima nella propria batteria. Stesso discorso per Azzurra Landucci nei 300 metri e Gicel Turri negli 80 ostacoli, terze nelle proprie batterie.“Siamo a dir poco orgogliose delle nostre ragazze – ha commentato il direttore tecnico della Virtus Lucca Matteo Martinelli - Nonostante qualche assenza di rilievo, la squadra ha mostrato di avere tante individualità di grande prospettiva, ma soprattutto un livello generale che è frutto dell’impegno e del lavoro quotidiano svolto al Campo Martini. Un grazie doveroso va per questo anche ai tecnici della squadra Cadette”.