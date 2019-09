A San Concordio tre giorni con il Memorial Paladini

Tutto pronto per la prima palla a due del terzo Memorial Alessandro Paladini. Anche quest'anno i Lucca Sky Walkers hanno voluto organizzare questo piccolo torneo di precampionato per il ricordare lo storico custode della palestra di San Concordio scomparso a luglio del 2016. Nel nome di Alessandro, in quella che per tantissimi anni è stata la sua casa, verranno giocate tre partite. A contendersi il Memorial saranno le stesse squadre dell'anno passato. Ci saranno chiaramente gli Sky Walkers, organizzatori e vincitori della scorsa edizione, la Polisportiva Capannori, la Ludec Porcari e il Cefa Basket Castelnuovo. È proprio con la compagine garfagnina, guidata da coach Romani, rientrato alla base dopo molti anni, che stasera (18 settembre), nella prima semifinale alle 21,15, gli Sky Walkers daranno il via al torneo. Domani stesso orario, la seconda semifinale tra Capannori e Porcari. Infine le vincenti di ogni serata si giocheranno il titolo venerdì, sempre alle 21.15 a San Concordio.

Tre derby tutti in salsa lucchese dunque che vedranno giocare tra di loro squadre che poi si ritroveranno nello stesso campionato, quello di Promozione Toscana, al via tra meno di un mese.Tre partite per provare schemi, mettere olio negli ingranaggi e fare alcuni test per i vari allenatori."Siamo contenti anche quest'anno di essere riusciti ad organizzare il Memorial - sono le parole di Damiano Sodini che si è occupato in prima persona dell'organizzazione - È un piccolo torneo ma per noi è importante per ricordare Alessandro. Sappiamo bene dell'importanza che il 'Pala' ha avuto nel nostro percorso di crescita. Quando facevamo settore giovanile era solo un custode ma ci ha dato tantissimo, in termini di affetto, simpatia e senso di accoglienza. Sappiamo che il livello della partite, non sarà eccelso, visto anche che giochiamo in piena preparazione, ma ci piacerebbe vedere passare tante facce sorridenti passare dal palazzetto in questi giorni per ricordare insieme a noi Alessandro. Tutti insieme per ricordarci di fare: pogobagneggio".