Campionato europeo endurance, il marliese Pera al secondo posto punta al mondiale in Giappone

L’equipaggio italo tedesco aveva dominato le prove libere ed ottenuto una strepitosa pole position in qualifica, ma in gara qualcosa è cambiato e i due compagni di squadra di Riccardo hanno faticato a trovare un buon ritmo, lasciando la vettura al quarto posto di categoria Lmgte, proprio quando nell’ultimo stint di 1 ora e 45 minuti è salito il marliese. Pera ha saputo ripagare la fiducia del team nella pista più impegnativa ma a lui più congeniale e portando la Porsche 911 #77 al secondo posto conquistando podio e punti preziosi.Riccardo Pera sul circuito belga si è esaltato ancora una volta, facendo una competizione tutta in sorpasso arrivando in scia a soli 2 secondi dalla Ferrari 488 di Nielsen/Lavergne/PierGuidi prima classificata. Quest’ultimo equipaggio è già matematicamente campione europeo per un solo punto, ad una gara dal termine, che si svolgerà il 27 ottobre a Portimao.Riccardo ha dichiarato a fine corsa: "Più di così non potevamo fare, arrivare alle spalle dei nostri avversari con un distacco di soli 2 secondi su 4 ore di gara è un risultato che dice tutto. I miei compagni di squadra hanno fatto il possibile ma quando ho preso la vettura dopo il pit-stop eravamo solo quarti e sapevo che avrei dovuto sorpassare per recuperare sui nostri avversari, ma la pista di Spa è una delle mie preferite e ho dato il massimo. Mi dispiace molto per il campionato, siamo secondi senza possibilità di recuperare, adesso tutto è compromesso".Riccardo Pera è già concentrato per il prossimo appuntamento del campionato del mondo Wec Endurance, che lo vedrà impegnato nel week end del 6 ottobre per la seconda prova in Giappone al Fuji.