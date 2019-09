Mtb, grande weekend di gare al Ciocco Bike Circle: i risultati

Il Ciocco ha infatti deciso, a quasi trent’anni dai mitici mondiali Xc e Dh del 1991, di ripartire con il progetto Ciocco Bike Circle. Il weekend è quindi iniziato con il campionato italiano Team Relay Cc che ha visto sfidarsi oltre 60 ragazzi delle categorie esordienti e allievi. Primo posto per il comitato Alto Adige con la vittoria della squadra composta da Nils Laner, Hannes Bacher, Alexandra Hanni, Noemi Plankesteiner e Alex Mair. Seconda piazza a 1'56 di distacco per la rappresentativa Lombardia A con Nicolas Milesi, Davide Donati, Arianna Bianchi, Valentina Corvi e Michael Pecis. Terzo posto a 2'31 per Veneto A rappresentata da Matteo Sfregola, Fabrizio Perin, Sara Cortinovis, Pietro Genesini ed Elisa Pozzatti.

Le competizioni sono proseguite con la quinta prova del Challenge Ducato di Lucca - Trofeo Ciocco Bike su un percorso lievemente più lungo per un totale di 4830 metri e 280 metri di dislivello. Nella categoria Open Maschile si è imposto Simone Massoni, per le donne junior vittoria di Martina Paladini mentre per i ragazzi junior vittoria di Andrea Colombo.

Nella categoria Elite Master vittoria di Lorenzo Guidi con il tempo di 58'02,18 davanti a Marco Bonini e Alessandro Zompa. Nelle categorie Master ad aggiudicarsi la prova sono stati Nicola Oliani (Master 1), Alessandro Simi (Master 2), Gabriele Fabiani (Master 3), Andreas Laner (Master 4), Gianluca Orifici (Master 5), Massimo Leone (Master 6), Claudio Gaspardino (Master 7+) e Alessandra Vellutini (Donne Master Unica).

In serata invece ha preso il via la seconda edizione della Pump Battle che quest’anno ha cambiato format trasformandosi in un evento ad inseguimento all’interno della Pump Track al coperto più grande d’Italia. A trionfare nella categoria femminile Giulia Rinaldoni seguita da Alice Pascucci ed Elisa Pozzatti mentre tra i ragazzi vittoria di Andrea Colombo seguito da Andreas Vittone e Niccolò Pieri, che si sono aggiudicati il montepremi di 900 euro offerto da Dolomeet, sponsor dell’iniziativa.

Domenica (15 settembre) ci sono state le finali di Coppa Italia giovanile di Mtb. Le gare hanno preso il via alle 8,30 con gli Esordienti del primo anno, tre giri del percorso lungo 3480 metri e con circa 190 metri di dislivello allestito intorno allo Sport Village del Ciocco. Vince Marco Guercilena, rappresentante del comitato Lombardo, davanti a Luca Fregata, rappresentante del Veneto. Segue Hannes Bacher del comitato Bolzanino. Un’ora dopo alle 9,30 partono invece gli Esordienti del secondo anno sulla stessa distanza. È la rappresentativa di casa, la Toscana, a conquistare i 40 punti assegnati per il primo posto, con la vittoria al fotofinish di Federico Bartolini che precede di 1 secondo il piemontese Carlo Bonetto. Il podio è chiuso dal veneto Ettore Prà.

Dalle 10,30 con intervalli di due minuti partono le Donne Allieve (3 giri), le Donne Esordienti (2 giri) e poi la gara promozionale dei G6 (Giovanissimi 12 anni). Tra le donne “esordienti primo anno” vittoria per Arianna Bianchi del comitato Lombardia davanti ad Anna Auer e Sarah Riva della rappresentativa altoatesina, per le “esordienti secondo anno” vittoria per Valentina Corvi del comitato Lombardia davanti a Vittoria Rizzo e Francesca Crosa della rappresentativa ligure.

La categoria Donne Allievi è stata dominata dall’Alto Adige con la vittoria di Alexandra Hanni per le “allieve primo anno” davanti a Elisa Pozzatti della rappresentativa del Veneto e Elisa Nigra per la Valle d’Aosta. Noemi Plankesteiner vince nelle “allieve secondo anno” davanti a Sara Cortinovis della rappresentativa del Veneto e Giulia Challancin per la Valle d’Aosta.

Maria Aichner e Sophie Auer sono rispettivamente seconda e prima tra le Esordienti del primo e secondo anno. La Val d’Aosta, che si presentava in testa dopo tre round prima di quello finale al Ciocco, recupera con le Allieve: conquista i primi due gradini del podio nel secondo anno con Nicole Pesse e Gaia Tormena (terza Nefelly Mangiaterra per le Marche), mentre nel 1° anno vince Vittoria Pietrovito, rappresentante di Trento, davanti alla piemontese Clara Pellegrino e alla siciliana Federica Occhipinti.

La prima parte della mattinata è chiusa dalle gare dei G6, su un giro del tracciato Xco del Ciocco, che non assegnano punti ma vedono le rispettive vittorie di Simone Gardani (Vc Felino) ed Elisa Ferri (GS Olimpia Valdarnese) in campo maschile e femminile. Alle 11,30 partono gli Allievi primo anno, dove a trionfare è Nicolas Milesi del comitato Lombardia con un tempo di 41'45 seguito da Marco Betteo staccato di 58 secondi seguito da Edoardo Renna. Tra gli Allievi del secondo anno partiti alle 12,45 si aggiudica la prova Filippo Agostinacchio del comitato Valle d’Aosta seguito da Michael Pecis del comitato Lombardia. Terzo posto per Giorgio Coli del comitato Toscano.

Alla luce di questi risultati la classifica finale di Coppa Italia Giovanile 2019 vede trionfare la Lombardia con 1031 punti seguito dal Piemonte con 919 punti e terza posizione per la Valle d’Aosta con 917 punti.

La Evolve Pump Track è rimasta aperta tutto il giorno per consentire a grandi e piccini di provare questa esperienza che porta tanto divertimento e sviluppo delle abilità tecniche della mountain bike e della Bmx.

Il programma completo delle finali di Coppa italia giovanile è disponibile sul sito di Ciocco Bike Circle, www.cioccobike.it.