Baseball e softball, a Carraia torna l'appuntamento con il B-Day

Torna anche quest'anno a Carraia l'appuntamento con il B-Day, l'evento nato nel 2017 con l'obiettivo di consentire ad atleti "speciali" di provare le emozioni che il gioco del baseball può dare. L'iniziativa promossa dalla Capannori sport baseball softball Drk, per questa terza edizione raddoppierà gli eventi: venerdì una tavola rotonda sul tema Lo sport inclusivo, lo sport per tutti mentre sabato, dalle 10 alle 18, scenderanno sul diamante di Carraia gli special team di Lucca, Prato e Livorno.

La tavola rotonda si svolgerà nella sala della Checchi Calcio a Carraia alle 17 con ingresso libero. Si parlerà di come lo sport possa aggregare, divertire, far bene a tutti, nessuno escluso. Interverranno Serena Frediani, assessore del Comune Capannori e presidente dell'Allegra Brigata Lucca; Donatella Buonriposi, provveditore agli Studi di Lucca, Massa Carrara e Livorno; Fabio Borselli, presidente Cnt Fibs; Flavia Ciliberto, allenatrice e responsabile progetto Softball School a Sanremo; Francesca Milani, biologa nutrizionista specialista in scienza dell’alimentazione; Giovanni Tommasini, educatore e scrittore, autore del libro Sono Cesare…tutto bene; Marco Di Bene, insegnate di educazione motoria ed allenatore, ideatore del Summer Soccer e del MultiSport.

La domenica invece 30 ragazzi circa si cimenteranno insieme ai tecnici della Drk Sport, promotrice di questi eventi insieme a tecnici provenienti da tutta la Toscana e oltre nel gioco del baseball adattato alle loro esigenze. Una giornata di sport, risate, divertimento ed emozioni che la società di Capannori ripete con gioia.

Contemporaneamente sabato 28 mattina grazie al lavoro di Carlo Mori, ex giocatore e sostegno della Drk Sport, la società sarà presente nella piazza del comune di Porcari dove 8 classi delle scuole elementari proveranno vari sport tra cui il baseball e il softball.