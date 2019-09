Ciclismo, torna il trofeo Afrika bar per i piccoli

Domani (29 settembre) alle 15 prende il via il sesto Trofeo di piccoli ciclisti Afrika bar. Sono cento i bambini da 6 a 12 anni iscritti alla competizione da parte di 10 società ciclistiche della Toscana e Liguria. E’ l’ultimo appuntamento della Pozzese della stagione 2019. Il circuito interessato è di 2 chilometri circa: le stradine del quartiere di Pietrasanta saranno invase da piccoli ciclisti e tanti colori sociali. Per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva sono state adottate alcune modifiche alla viabilità. In particolare saranno interdetti traffico e sosta dalle 15 alle 18,30 in via Africa, via Svolta, via Fiumetto, tratto di via Primo Maggio, via Campanella, via Tommaso d’Aquino. Quella di domani sarà anche l'occasione del saluto e del ringraziamento del presidente della Pozzese, Fortunato Angelini che lascia il sodalizio dopo cinque anni di direzione, per problemi personali. Il consiglio direttivo ha già convocato per il 19 ottobre l’assemblea generale dei soci per eleggere i nuovi organi sociali.