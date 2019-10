Bene la Pugilistica Lucchese al criterium regionale giovanile di boxe

La gara di domenica è stata combattuta ma è servita come debutto per tutti i nuovi arrivati. Al seguito genitori che ne hanno apprezzato il contenuto ludico motorio. Nei cuccioli (classi 2014/2013/2012) continua il dominio di Andrea Sgueo (Pugilistica Lucchese, campione d’Italia 2019) che vince la gara precedendo i compagni di scuderia Niccolò Massoni e Lorenzo Burgalassi. Buone le prestazioni anche di Giacomo Dati e Fabio Cerri.Nei cangurini (classi 2011/2010) la coppia rodata Zeno Bianchi e Filippo Caselli è seconda dietro ai livornesi Casettori e Lorandi. La gara dei canguri è stata vinta dai livornesi della Kta Giovannelli e Corleone. Al secondo posto Maida Massimi e Colombini Riccardo (Pugilistica Lucchese). Terzo posto per Alessandro Marino e Mathias Demollari (Pugilistica Lucchese), Demollari che ha fatto da Jolly si è poi classificato anche al sesto posto insieme a Abd Almottalib Loufti. La coppia formata da Sasha Mencaroni e Alessandro Maida (Pugilistica Lucchese) ha primeggiato negli allievi (classi 2007/2008). Grande esperienza per Mencaroni che il prossimo anno farà il debutto da schoolboy sulle orme del fratello Matteo. Buona anche la prova per Omar Rezgui e Stefano Micheli sempre della Lucchese.Prossima gara il 20 ottobre a Marina di Massa. Il 10 novembre a Livorno per poi chiudere la stagione il 24 Novembre a Capannori, la Pugilistica Lucchese dovrà lavorare molto sui nuovi arrivati anche se la mancanza di una palestra specificatamente ad uso del Pugilato mette a dura prova le capacità di Monselesan e del suo staff costretti ad allenare in un unico corso tutti i giovanissimi atleti mentre servirebbe poter lavorare con cuccioli e cangurini separandoli da canguri e allievi ma di necessità si fa virtù ed anche in questo 2019 la società lucchese ambisce alla prima posizione nel settore giovanile e livello nazionale.