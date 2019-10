A San Vito il primo torneo di street basket

L'evento si svolgerà nell'arco dei due pomeriggi del 12 e 13 ottobre al campo da basket della scuola elementare Donatelli di San Vito, punto nevralgico del quartiere. I ragazzi potranno presentarsi liberamente il giorno stesso, iscriversi come singoli o come squadra scrivendo una mail o su Facebook. Le squadre che così si formeranno avranno a disposizione due istruttori pronti a guidarli e allenarli. Per tutta la durata dell'evento, a partire dalle 15,30, ci saranno cibo, musica ed esibizioni di ballo e, nel pomeriggio di sabato 12, ospiti di eccezione: le atlete del Basket Le Mura di Lucca.

Sarà un’occasione di incontro e di gioco per valorizzare lo sport come veicolo di socializzazione e di coesione sociale tra persone differenti per genere, per età e provenienza sociale, in un contesto di integrazione che coinvolga tutti. Tra gli obiettivi primari di tale evento c’è proprio quello di utilizzare lo sport come strumento di educazione, formazione e sviluppo attraverso i valori che questo trasmette.