Serie B, Bc Lucca ko anche in Sicilia

È ancora rinviato l’appuntamento con la vittoria per il Basketball Club di Lucca, che ritorna anche da una delle trasferte più lunghe della stagione senza punti. Patita sempre equilibrata e sostanzialmente decisa dal divario che i siciliani riescono a scavare nel secondo quarto, prima ella fine del primo tempo. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio dai biancorossi lucchesi i locali conquistano un +7 alla fine della prima metà. Nella ripresa le due squadre si affrontano canestro a canestro ma Lucca non riesce recuperare sul gap alla fine del primo tempo.

La cronaca

Pronti via ed è Avanzini che conquista la palla e va al tiro, ma a sbloccare il risultato è Vico da fuori area per il più due. La Geonova si spinge fino al 5-7 con Banchi, poi è Capo D’Orlando che prende in mano la partita allungando fino al 15-7, tocca a Pagni ridare sprint alla squadra con un tiro dall’area, lo segue Petrucci, prima con un due su due dai liberi, poi dall’area, poi è la volta di Drocker e infine Vico dai liberi per il primo parziale di quarto di 15-16. Secondo quarto che inizia con una tripla di Riccio e una tripla sbagliata di Genovese, è la prima avvisaglia che il Costa D’Orlando è tornato in campo deciso a non farsi scappare nessuna occasione e vuole i due punti in palio. I padroni di casa vanno avanti a strappi dai più cinque ai più nove e Lucca con molta determinazione ricuce, ma Capo D’Orlando è più preciso nel finalizzare le proprie azioni, mentre ai ragazzi di coach Catalani sembra che i loro polsi non entrino mai in temperatura, quando la sirena manda le due squadre al riposo lungo i ragazzi di Catalani sono sotto di sette punti. Al rientro in campo è Banchi che da spettacolo, due assist in sequenza a Kushchev per quattro punti e un suo canestro, riportano la Geonova in parità sul 40-40, ma non basta, Ferrarotto, Bolletta, Riccio e Di Coste strappano nuovamente e la Geonova è di nuovo chiamata a ricucire, il parziale del terzo quarto è sostanzialmente in parità 19-18, ma pesano ancora i punti persi nel secondo tempino, 55-47 e la sirena sancisce l’ultimo riposo. Un quarto tempo che la Geonova gioca bene in difesa frenando le spinte dei padroni di casa, purtroppo però le percentuali al tiro non aiutano, ancora tanti errori che non consentono di recuperare il gap maturato ad inizio partita, ai 5 minuti il punteggio è 61-55, sei soli punti separano le squadre. Palla a Vico che sbaglia da tre e Riccio la infila da due, Banchi al tiro da tre e il ferro gli nega il canestro e Riccio infila ancora l’ennesimo canestro, è un momento difficile per i bianco/rossi a nulla servono i time-out chiamati da Catalani, i padroni di casa hanno alzato i giri, mentre la Geonova sembra disorientata, il vantaggio interno si spinge fino al più quattordici a soli tre minuti e trenta dalla fine.

La Geonova riparte dai liberi di Genovese, poi Petrucci poi Genovese da tre e ricuce ancora, a poco meno di due minuti dal termine ci sono di nuovo solo sei punti a dividere le squadre. Si continua a giocare tra falli e tiri liberi, a trenta secondi dalla fine Petrucci la mette da tre, 73-68 il punteggio, ma i secondi davvero volano, un ultimo fallo manda sui liberi il capitano Bolletta e la partita si chiude sul 75-68.

Quello che è mancato, in casa biancorossa, è la finalizzazione delle azioni create, troppi canestri sbagliati e una percentuale da tre davvero bassa, solo il 18 per cento contro il 40 dei padroni di casa.

Prossimo appuntamento, infrasettimanale, mercoledi al Palasport alle 21 contro il Mamy Oleggio