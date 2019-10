Bf Porcari, squadre pronte al via al campionato

Pronte al via dei vari campionati le squadre agonistiche del Basket Femminile Porcari. Sono passati quasi due mesi dall’inizio degli allenamenti, ci sono state intense sedute di lavoro in palestra, sono state disputate amichevoli, tornei, le gare di Coppa Toscana e adesso la stagione sportiva entra nel clou con l’inizio dei campionati. Tutto questo mentre procede a gonfie vele e senza pause anche l’attività del settore minibasket, che conta oltre 100 iscritti e che è la vera linfa vitale della società fondata 55 anni fa dalle Suore Cavanis. Un consolidato punto di aggregazione per bambine e bambini non solo di Porcari.

Torniamo ai campionati. Il Bf Porcari è presente in tutte le categorie. La prima squadra, allenata da Stefano Corda, partecipa al torneo di Promozione. Poi c’è il gruppo Under 18, da cui attinge anche la Promozione e che è allenato anche questo da Stefano Corda. Pronta pure l’Under 16, affidata a Stefano Taddei, mentre le due formazioni minori, Under 14 e Under 13, sono guidate da Francesca Salvioni.La prima squadra a scendere in campo per i due punti è l’Under 16, che sabato 19 alle 16 debutta contro la Pf Montecatini. Il match è in programma al Palasuore.Martedì 22 sarà la volta dell’Under 18, di scena alle 20,30 a Livorno sul parquet del Jolly Acli. Campo che sabato 26, ma alle ore 18, vedrà un altro esordio, quello della compagine Under 13.Domenica 27 a lottare sotto i tabelloni sarà la prima squadra, la Promozione, che alle 18 al Palasuore se la vedrà con Pistoia Basket. Chiude la prima serie di incontri l’Under 14, che dovrà attendere mercoledì 30 per misurarsi contro il Basket Reggello nella gara in programma al Palasuore.Per quanto riguarda il minibasket, il gruppo Esordienti, misto maschile e femminile, inizierà la sua stagione mercoledì 23 alle 18 a Ghezzano.L’obiettivo di tutte le squadre gialloblu è ovviamente quello di ben figurare, di essere protagoniste sul campo e fuori, con un modello di comportamento ispirato ai valori della società: rispetto, educazione, amicizia, sana competizione.