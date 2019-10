Ginnastica Motto, sei ori e 4 argenti alle gare di Livorno

6 ori, 4 argenti ed un bronzo per la Raffaello Motto ai campionati individuali Gold e di specialità di ginnastica ritmica a Rosignano, in provincia di Livorno. L’ennesimo risultato di prestigio per la società viareggina, che ad una settimana dalle tre medaglie ottenute al campionato nazionale di Insieme, anche tra le nuove leve si conferma la miglior scuola in Toscana e al vertice tra quelle nazionali.