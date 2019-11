Geonova, successo corsaro in Sicilia

Geonova Lucca corsara nella trasferta più lunga. In Sicilia contro il Torrenova la squadra di Catalani allunga la striscia e vendica il ko con Capo d'Orlando di qualche settimana fa. Sugli scudi Genovese e Drocker, 37 punti in due, ma gira bene tutta la squadra che colleziona altri due punti importanti per scalare la classifica.

La Geonova vince malgrado due assenze importanti come quella di Vico e Pagni e torna a casa con due punti importantissimi per la classifica e per il morale, ottenuti con molta determinazione e con un ottima prestazione di molti suoi ragazzi, cinque in doppia cifra e un Del Debbio a quota 9 ma da 10 e lode per il lavoro fatto in difesa, specialmente su Boffelli.

Adesso ci sarà da rispettare la sosta, quindi niente partita la prossima settimana e sarà l’occasione per recuperare definitivamente Vico e Pagni, poi si riprenderà il 16/11 andando a giocare sull’ostico campo dell’Use Empoli

Geonova in campo con Del Debbio, Petrucci, Banchi, Kuschev, Genovese, per la Levante Torrenuova D’Andrea, Gullo, Boffelli, Murabito, Nwokoie, fischio e palla in aria, possesso per Lucca e i primi due punti portano la firma di Genovese, pronta la risposta dei padroni di casa per la parità.

A tre minuti dalla prima sirena Petrucci infila la palla del vantaggio 8/10 poi è Kushchev ad andare a canestro per l’8/12, la risposta è affidata a Drigo che con una tripla aggancia nuovamente la Geonova, la partita prosegue sugli stessi ritmi fino alla prima pausa, 14/14 il primo parziale. Secondo quarto aperto da Drigo per il vantaggio interno, questa volta è Genovese che risponda da tre per il contro vantaggio, ma ancora Drigo va a segno per il nuovo vantaggio della Torrenovese 20/19. Murabito a canestro per il più tre dei padroni di casa e coach Catalani chiede il Time-out, si rientra sul parquet e Petrucci accorcia dall’area, dalla lunetta altri due punti per Banchi ed è ancora lui in transizione per il vantaggio dei bianco/rossi 24/25.

Torrenuova sempre pericolosa, con Boffelli che mette a referto una tripla per il 27/25, mentre per la Geonova, Petrucci prima segna da due e pochi secondi dopo da tre per il 27/30, poi è Drocker con altri tre punti per il più 6, padroni di casa che accorciano dalla lunetta, due su due per Murabito, ma è Del Debbio che ammutolisce il Palatorre con una tripla allo scadere, 29/36 e tutti negli spogliatoi.

La partita riprende con i padroni di casa che accorciano, ma la Geonova sembra aver fatto il pieno di nitroglicerina, corre quasi al doppio dei padroni di casa, Petrucci ancora a guidare le danze e ristabilisce le distanze, sempre Petrucci serve una palla d’oro a Kushchev per il più 9.

Genovese poi infila la sua seconda tripla per il primo vantaggio in doppia cifra 33/43. Ed ancora Genovese che adeso da spettacolo con due triple in sequenza ed un canestro da sotto per il 40/53, Torrenova che intanto cambia difesa passando a zona con scarsi risultati, prima Okiljevic va a segno poi Drocker con due triple, poi ancora Drocker per un vantaggio davvero importante 47/64.

Ultimo quarto con i padroni di casa assolutamente decisi a recuperare e ci provano con due triple, alle quali risponde ancora Drocker, a seguire Kushchev, 53/68, a 6 minuti dal termine.

Ancora Petrucci, recupera una palla a centro campo e si invola a canestro per il 56/70, è sempre Petrucci che gira una palla perfetta a Kushchev, per altri due pesantissimi punti, a servire ancora Kushchev questa volta è Banchi con un passaggio sotto gamba agli avversari e sono ancora due punti per la Geonova 56/74, Murabito accorcia, ma il suo canestro è praticamente annullato da una tripla di Genovese.

Manca poco più di un minuto alla sirena finale, Boffelli prova ad avvicinarsi, ma il divario è sempre importante 65/79, mentre Kushschev vai sui liberi per l’uno su due, sulla lunetta adesso c’è Murabito per tre liberi, uno su tre per lui, ancora un fallo su Banchi, uno su due per il play della Geonova pochi secondi ancora per permettere a Banchi di rubare palla e infilarla nel canestro, poi è la voce della sirena che zittisce il Palatorre e sul tabellone si legge 71/86, i due punti li porta a casa la Geonova.