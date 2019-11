Tau, Quilici convocato nella rappresentativa under 16

Ancora una bella notizia in casa Tau Calcio Altopascio. Nico Quilici, classe 2004, che in questa stagione gioca tra i più grandi, nel campionato degli Allievi Elite 2003, è stato convocato nella rappresentativa under 16 della Lega Nazionale Dilettanti. Il difensore centrale è già alla seconda convocazione in nazionale: lo scorso anno, infatti, ha militato negli under 15. Una bella, bellissima soddisfazione per il giocatore che con impegno e dedizione si divide tra il campo da gioco e lo studio al liceo scientifico tecnologico a indirizzo sportivo. Una gioia ancora più grande se si pensa che Nico è l'unico dell'area lucchese a essere stato chiamato nella Lnd e sarà accompagnato da un altro collega toscano: con lui, infatti, lunedì 11 novembre a Oristano ci sarà anche Matteo Gianassi, terzino classe 2004 dallo Scandicci.