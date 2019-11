Lucchese, morta la moglie dell'ex mister Biato

"Siamo affranti per la scomparsa della signora Biato - dicono i dirigenti rossoneri - e in questo terribile momento ci stringiamo intorno al caro Enzo, che è un caro amico e un grande uomo. Gli saremo sempre accanto, così come faranno tutti i tifosi della Pantera. A Enzo e ai suoi familiari inviamo le nostre più sincere condoglianze".