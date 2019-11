Beach Soccer, esordio show dell'Italia al mondiale: Tahiti asfaltata 12-4 con 5 gol di Gori

Inizia con un vero e proprio show il mondiale di beach soccer in Paraguay dell’Italia. A Los Pynandi World Cup Stadium, il fantastico impianto da 2820 spettatori nell'area metropolitana di Asuncion, gli azzurri debuttano asfaltando 12-4 il Tahiti nel big match di esordio. Una piccola rivincita per gli azzurri: nel mondiale in Portogallo del 2015, infatti, furono eliminati in semifinale ai rigori proprio dai Tiki Toa (che arrivavano all’appuntamento con due secondi posti mondiali consecutivi). Una partita dominata quella andata in scena oggi (21 novembre) tra i 38 gradi di Asuncion, con l’Italia che parte subito con 3 punti lanciando un chiaro messaggio al mondiale. Bene tutti gli azzurri, che vanno a segno con Zurlo (poker), Corosiniti (tripletta) e il debuttante Marcello Percia Montani. Brilla il fenomeno viareggino Gabriele Gori, che si presenta in Paraguay con 5 gol al debutto. Sono 164 nel 2019, 281 in 159 presenze in azzurro e 713 all-time. Gori torna a giocare il mondiale così come lo aveva lasciato: dopo i 17 gol e il titolo di capocannoniere alle Bahamas, Tin Tin si presenta con un solo gol in meno rispetto al 2017. Dal 12-6 con la Nigeria nel 2017 al 12-4 con Tahiti nel 2019: l’esordio dell’Italia si conferma uno show. La squadra di Del Duca sogna con un Gabriele Gori in missione: l’obiettivo è quello di portare a casa la coppa e un altro titolo di top scorer.

La cronaca della partita. L’Italia parte con il quintetto formato da Del Mestre, Gentilin, Chiavaro, Ramacciotti e Gori. Bennet risponde con Jo, Taiarui, Tepa, Li Fung Kuee e Labaste. Dopo la spettacolare Haka di Tahiti, ad aprire le danze sulla spiaggia del Paraguay sono gli azzurri: pronti via e Chiavaro colpisce una traversa clamorosa con un tiro da metà campo. Il primo gol del mondiale lo segna il fenomeno con la maglia numero 10: Gabriele Gori. Tin Tin va subito a segno con una bellissima rovesciata portando in vantaggio gli azzurri. Poco da dire: un fenomeno. Passano pochi minuti e Tahiti agguanta il pareggio con Teritau: il numero 3, tutto solo sul secondo palo, non perdona la difesa dell’Italia. Ma l’Italia risponde subito: passano pochi istanti e Corosiniti sfiora il pareggio con una conclusione che accarezza il palo. Al 6’ l’Italia passa nuovamente in vantaggio con il solito Gabriele Gori, che manda subito un chiaro messaggio a tutto il Paraguay: il numero 10 dimostra ancora una volta di essere uno dei più forti al mondo con una perla in rovesciata su assist di Josep. C’è solo l’Italia in campo: dopo Gori, a prendersi la scena è Corosiniti. Il capitano azzurro prima segna il 3-1 in rovesciata approfittando di una frittata difensiva degli avversari, poi firma la doppietta con un calcio di punzione che beffa il portiere dei Tiki Toa dopo un rimbalzo sulla sabbia. L’Italia comanda meritatamente 4-1. A pochi secondi dalla fine Tahiti accorcia le distanze con la spaccata da due passi di Chan-Kat. Male la difesa azzurra: il primo tempo finisce 4-2 per i ragazzi di Del Duca. La seconda frazione di gioco si apre con il miracolo dell’esordiente Carpita, che salva gli azzurri con un grande intervento su Labaste. Proprio su errore di Carpita, Tahiti trova il 4-3 con la rete su pallonetto di Li Fung Kuee. Ma nell’Italia gioca quel fenomeno con la maglia numero 10: dalla ribattuta dal centro, Ramacciotti appoggia a Gori che di sinistro al volo perfora Tahiti per la tripletta del 5-3. Al 6’ viene espulso Tavanae per fallo da chiara occasione da gol su Zurlo: il giocatore del Catania su punizione ravvicinata non sbaglia per il 6-3. Zurlo scatenato: passano pochi istanti e il numero 9 azzurro sigla la doppietta con una bella rovesciata su assist di Palmacci. L’Italia vola sul 7-3. Carpita si lascia alle spalle l’errore compiendo diverse belle parate che salvano la porta azzurra. L’Italia è in pieno controllo della partita: il secondo tempo termina con gli azzurri avanti 7-3. La terza frazione di gioco si apre con la doppietta di Li Fung Kuee, che porta Tahiti sul 7-4. Ma è la giornata dell’Italia: al 5’ Zurlo in contropiede segna l’8-4 con un missile di destro, pochi secondi dopo Percia Montani firma il primo gol in un mondiale con un destro al volo per il 9-4. Al 7’ Gori salta il portiere Jo che lo stende in area: l’arbitro non ha dubbi, rigore ed espulsione. Tin Tin Gori non perdona dal penalty: poker e 10-4. Gori e Zurlo show: anche il numero 9 firma il poker con una rovesciata per l’11-4. All’ultimo secondo c’è ancora gioia per Gori, che firma il definitivo 12-4 e la personale cinquina. Partenza da urlo per l’Italbeach, che adesso aspetta il risultato dell’altra partita del girone tra Messico e Uruguay. L’Italia tornerà sulla sabbia paraguayana sabato (23 novembre) per affrontare l’Uruguay alle 23,25 nella seconda partita del girone. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Collection (telecronaca di Antonio Nucera), sul sito web di RaiSport e in differita alle 00,30 sempre sul canale sportivo della Rai.

Le altre partite della prima serata: Svizzera–Usa (in campo); Uruguay–Messico (alle 23,25); Paraguay–Giappone (all’1).



L'Haka di Tahiti prima dell'inizio della partita



Le foto dalla diretta Sky Sport