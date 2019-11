Beach Soccer, show di Gori: l'Italia stende il Messico 6-2 e vola ai quarti di finale

Missione compiuta. Una grande Italia spazza via la paura e conquista il pass per i quarti di finali dei mondiali grazie alla vittoria per 6-2 sul Messico. A Los Pynandi World Cup Stadium di Asuncion gli azzurri vengono letteralmente trascinati dal fenomeno con la maglia numero 10: Gabriele Gori. Tin Tin spazza via il Messico con un’altra cinquina sotto i 36 gradi del Paraguay. Gori is on fire: quello del viareggino è il miglior inizio di sempre in un mondiale. Con la bellezza di 13 gol in sole 3 partite (attuale capocannoniere), il numero 10 migliora il suo score dello scorso mondiale alle Bahamas (concluso con 17 gol e il titolo di capocannoniere) in cui segnò 11 reti nella fase a gironi. Un marziano ad Asuncion: 38esimo gol in un mondiale per Gori, 172 gol nel solo 2019, 289 in nazionale e 721 all-time. Il Messico porta bene all'Italbeach: anche nel 2017 gli azzurri chiusero il girone vincendo 8-1 contro i messicani, eliminati anche alle Bahamas con 0 punti. Terza vittoria del 2019 per l'Italia sul Messico. Le due nazionali, infatti, si erano già affrontate due volte in questa stagione, con gli azzurri che sono usciti vincitori da entrambe le gare: la prima 5-3 nel girone dei World Beach Games, la seconda 3-2 nell’Intercontinental Beach Soccer Cup per il settimo posto (9 novembre). Adesso la vittoria più importante per strappare il pass e continuare il sogno mondiale. Con un Gori così sognare in grande è d’obbligo: adesso l'Italia aspetta la partita tra Tahiti e Uruguay delle 23,25 per scoprire se passeranno da prima o seconda del girone B.

La cronaca della partita. L’Italia (in maglia bianca come contro l’Uruguay) parte con il solito quintetto formato da Del Mestre, Chiavaro, Gentilin, Ramacciotti e Gori. Il Messico di Raya risponde con Macias, Hernandez, Portilla, Maldonado e Villa. Pronti-via e subito primo brivido per gli azzurri: dopo 1’ di gioco Del Mestre compie una gran parata sulla girata di testa di Villa. Gli azzurri rispondono con la rovesciata di Gabriele Gori: la conclusione del numero 10 termina a lato. Dopo una fase di confusione, Gabriele Gori tutto solo non sbaglia in rovesciata per il gol del vantaggio dell’Italia. Gol importante per gli azzurri, che si tolgono di dosso la pressione di inizio match. Al 4’ gran giocata di Zurlo che si libera in area e va al tiro: sul più bello il portiere messicano Macias compie un miracolo ed evita il 2-0. Al 7’ Del Mestre sfiora il raddoppio con una gran botta da lontano che esce di un soffio. Il 2-0 arriva 3 minuti dopo: Ramacciotti ruba palla e serve bomber Gori in contropiede che di sinistro non perdona la difesa messicana. La prima frazione di gioco termina con il risultato di 2-0 per l’Italbeach. Buoni i primi 12 minuti della squadra di Del Duca, avanti grazie alla doppietta di un inarrestabile Gabriele Gori. Il secondo periodo si apre con un gol fantascientifico di Gabriele Gori: il numero 10 insacca in rete su assist di Del Mestre con una rovesciata defilata che finisce all’incrocio. Passa appena 1 minuto e Gori in rovesciata firma il 4-0 in rovesciata: poker per il bomber viareggino, troppo forte per la distratta difesa messicana. Al 4’ Del Mestre compie un’altra gran parata sulla conclusione di Vizcarra. L’Italia preme: prima Corosiniti, poi Chiavaro, vanno vicini al 5-0 azzurro. One-man show: al 10’ Gori, lasciato completamente solo, raccoglie l’assist su rimessa laterale di Ramacciotti e sigla di testa il 5-0. All’11’ c’è gioia anche per Zurlo che da calcio da fermo la piazza per il gol del 6-0. C’è solo l’Italia in campo, malissimo il Messico. La seconda frazione di gioco termina con la squadra di Del Duca in pieno controllo e avanti di 6 reti. Nel terzo periodo il Messico dà segni di vita: Samano, con un gran tiro al volo, perfora Carpita per il gol del 6-1. Al 3’ Chiavaro si divora il gol dopo una bella azione personale in contropiede calciando fuori. L’Italia, con Gori in panchina, abbassa troppo la guardia e al 5’ Maldonado la punisce con il gol del 6-2. Dopo i miracoli di Ramacciotti per salvare la porta azzurra, l’arbitro fischia la fine: l’Italia vince 6-2 e vola ai quarti di finale. Adesso l’Italbeach osserva con molta attenzione Uruguay-Tahiti e Svizzera-Giappone del Girone A (che si giocano la vetta): queste due partite diranno quale sarà il cammino nel tabellone e la squadra da incontrare nei quarti di finale. Il tifo andrà verso l'Uruguay: con la Celeste prima, infatti, gli azzurri andrebbero nella prima parte del tabellone evitando i fenomeni del Brasile in un'eventuale semifinale.

Classifica Girone B: Italia 6 (+11), Uruguay 6 (+2), Tahiti 3 (-2), Messico 0

Classifica marcatori: Gori 13, Diagne 6, Stankovic 5



