Lucca Marathon, nuovo presidente. La 'mezza' torna a maggio

La prima domenica di maggio (3 maggio) si terrà la settima edizione di Lucca Half Marathon, una mezza maratona competitiva, sul classico percorso di 21 chilometri che comprende anche l'anello delle mura di Lucca,.

Lucca Marathon quest'anno propone un'altra gara competitiva la 10K Lucca che l'anno scorso era stata organizzata esclusivamente a staffetta, mentre quest'anno sarà possibile partecipare singolarmente.

Infine un evento aperto a tutti, a famglie e appasionati di podismo, La Lucchesina con un percorso sempre differente ogni anno e una distanza di gara di 7-10 chilometri. Quest'anno, come lo scorso la competizione verrà associata ad un personaggio storico lucchese che si è distinto sia in Italia che all'estero, l'anno scorso la scelta cadde sull'avviatore Carlo Del Prete, quest'anno si pensa forse a Barsanti e Matteucci,. inventori del motore a scoppio.

Altro evento in programma sarà Un giro a tutta corsa, previsto il 21 giugno, cavallo di battaglia prima della pausa estiva.

Nel mese di settembre, in una data ancora da decidere, Lucca Marathon organizzerà una gara podistica non competitiva e aperta a tutti, con lo scopo di inaugurare il Settembre Lucchese.

Lucca Marathon ha ringraziato il partner e sponsor Ego Wellness che oggi li ospita e assieme saranno presenti a fine marzo alla sesta edizione della Woman Run.

“Anche quest'anno – dice il nuovo presidente Francesco Rosi – presenteremo i nostri tre eventi, la Lucchesina, aperta a tutti, podisti amatori e famiglie su un percorso che cambia ogni anno per dar modo di poter vedere più luoghi della nostra città. Riproporremo la 10 chilometri, questa volta non sarà a staffetta. La proposta di rinnovare questa competizione è venuta direttamente dai componenti della nostra squadra podistica, composta da una sessantina di membri che ci supporta con un'ampia partecipazione a manifestazioni podistiche nazionali e internazionali (presto saranno impegnati a Valencia)”.

“Il nostro cavallo di battaglia sarà sempre la mezza maratona – spiega Francesco Rosi – che vede una media di partecipazione annuale intorno al migliaio di persone (il record è 1600) che la rende la seconda mezza maratona con più partecipazione in Toscana. Le iscrizioni inizieranno il 1 dicembre, i picchi di adesioni avvengono a febbraio e marzo, poi solitamente gli ultimi giorni si accodano i ritardatari. Nella scorsa edizione la pioggia ha influenzato questie ultime iscrizioni e i partecipanti si sono fermati a 1300”.

“Nell'occasione di oggi – prosegue il nuovo presidente di Lucca Marathon – consegnamo tre premi di beneficienza e solidarietà a tre onlus che sostengono il nostro progetto e sono: Gli Amici del villaggio del Fanciullo, il Sorriso di Stefano e Il cuore si scioglie. I premi consistono in tre assegni di 250euro ognuno, che sono il ricavato della cauzione del chip dei vari podisti che hanno scelto di destinarlo in beneficienza”.

Vengono esposte le medaglie, che saranno i premi dei partecipanti alla gara podistica, la particolarità di questi oggetti è che rappresentano una porta delle mura di Lucca e ogni anno sarà sempre diversa.

Con la presentazione di oggi, si è concluso ufficilamente l'incarico del presidente Moreno Pagnini, che ha diretto l'associazione per sei anni: “È stata un'esperienza di grandissima importanza, in sei anni sono stato a contatto con un mondo bellissimo, quello del podismo. E' stato entusiasmante stare insieme e organizzare eventi con l'associazione, un'impegno che è sempre stato senza scopo di lucro”.

“Grande soddisfazione – dice Pagnini – ma anche un cambiamento necessario, utile per trovare un nuovo entusiasmo, nuove idee e nuove persone. Fa piacere lasciare il testimone a Francesco, un vero amico che per molti anni mi è stato a fianco in questa avventura. Il mio impegno con l'associazione non finisce qui, rimarrò all'interno di Lucca Marathon con un diverso incarico e altri ruoli, mettendomi sempre a disposizione di questo nuovo consiglio, con la mia esperienza. Ringrazio anche l'amministrazione comunale che in questi anni ci è stata vicina, come nessun'altra amministrazione aveva fatto fino ad adesso. Grazie ancora a Lucca Marathon”

Anche l'assessore Ragghianti al termine della presentazione interviene per ringraziare l'associazione: “Ringrazio Moreno Pagnini e do un felice augurio al neo presidente Francesco Rosi. Il ricambio dei vertici è un fatto positvo che spesso la politica non fa e neanche il volontariato. Questi ultimi anni sono stati molto difficile dal punto di vista amministrativo e organizzativo per la realizzazione di questi eventi. Eppure Lucca Marathon ha sempre fatto un ottimo lavoro arrivando ad integrare gli eventi con l'intera città diventando un richiamo turistico oltre che sportivo". "Ad oggi – prosegue Ragghianti – l'organizzazione di eventi sportivi è un elemento che viene utilizzato da un punto di vista statistico per misurare la qualità della vita nelle città italiane, per fortuna Lucca se la cava bene”.

“Abbiamo chiuso proprio ieri il calendario Vivi Lucca – precisa l'assessore – dimostrando che Lucca non è soltanto quei due o tre eventi l'anno famosi, certo hanno una notevole importanza e grande impatto sulla città, ma vi sono numerosissimi eventi anche per tutto il resto dell'anno e ci sono giunte numerose domande. La scelta è stata quella di puntare su eventi che qualifichino la città, che si ripropongano con il medesimo format e che siano destinati a crescere”.



Paolo Pinori