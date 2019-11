Karate, ok lo stage con il maestro Hiroshi Shirai

Si è svolto a Lucca al palasport il consueto stage annuale con il famoso maestro giapponese Hiroshi Shirai decimo dan organizzato da Asd Samurai karate di piazza S Francesco. Hanno partecipato 160 tra maestri e atleti provenienti dalla Toscana e Umbria. Il maestro come al solito ha diretto lo stage in maniera magistrale affascinando anche i giovani che lo conoscevano solo per la fama.