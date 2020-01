La Polisportiva Capannori batte in trasferta il Castelnuovo

Pallavolo femminile, un altro successo per la Polisportiva Capannori che mantiene, anche con l’anno nuovo, l’imbattibilità nel campionato Uisp. Stavolta le biancorosse battono 0-3 (2-25, 7-25, 16-25) il Castelnuovo di Misericordia in trasferta.

La squadra ha tenuto sempre in mano la gara, concedendo poco agli avversari che non sono riusciti mai a rendersi insidiosi. Soddisfazione per la squadra e per il tecnico Giordano Donatelli, che in questa occasione doveva anche fare a meno del capitano Landucci e di Giusti.

Esordio invece per il nuovo innesto Ilaria Bertolucci. Il prossimo impegno sarà lunedì (20 gennaio) a Empoli, contro il Noi d’Avane.