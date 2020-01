Polisportiva Capannori, doppio successo per le squadre di volley femminile

Doppio successo per le due formazioni del volley femminile della Polisportiva Capannori impegnate nei campionati federali.

La squadra di Seconda Divisione ha espugnato il campo di Pieve Fosciana per 1-3 (20-25, 25-18, 23-25, 14-25). Dopo aver vinto il primo set le biancorosse si sono adagiate perdendo il secondo e subendo in avvio del terzo.

Il gruppo però è riuscito a vincere in rimonta poi poi chiudere facilmente il quarto set. Un successo che permette alla squadra di essere in seconda posizione dopo 5 giornate.

CAPANNORI: Avanzinelli (libero), Da Valle 16, Doroni 3, Favilla 6, Gigante 19, Lanfri, Lencioni (libero), Lunardi 7, Palmucci 5, Sabatino 8. All. Gigante

Primo successo stagionale per la squadra Under 18 che ha regolato in casa il Discobolo Viareggio per 3-0 (25-17, 25-21, 25-15). Un successo atteso dopo nove sconfitte di fila che è arrivato grazie al carattere e a tanta voglia di vincere.

Le biancorosse hanno da subito imposto il proprio gioco e hanno bloccato tutti i tentativi ospiti di vincere il secondo set. Con questa vittoria il gruppo lascia il fondo della classifica, posizione che pesava un po’ alla luce del gioco espresso sul campo.

CAPANNORI: Palmucci 18, Lanfri 7, Sabatino 7, Lunardi 11, Zefi 6, Da Valle 1, Franceschini 2, Avanzinelli (libero), Battisti, Lencioni (libero), Doroni, Favilla, Gigante. All. Gigante