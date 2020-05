Nottolini Capannori, dopo 17 anni è divorzio con coach Becheroni

Fine di una storia di una partnership decennale. Durante la pandemia.

È quanto accade in casa Nottolini Capannori dove Sandro Becheroni non sarà più l’allenatore della prossima stagione.

Un storia fatta di vittorie, come ricorda la stessa società “dalle numerose promozioni sul campo, ai titoli regionali giovanili vinti, senza dimenticare le numerose vittorie locali. Insieme abbiamo gioito (molto) e pianto (poco) in tutte le categorie, su tutti i campi gara, con il nostro PalaPiaggia sempre gremito e pronto a incitarci. Insieme abbiamo vinto tanto con le nostre squadre under, con la serie D e su su fino alla serie B1. Insieme abbiamo visto e fatto crescere tante “bimbe”, le nostre bimbe che calcano ancora i campi di gioco di tutte le categorie. E insieme abbiamo ancora in mente i fantastici due giorni di coppa Italia al Palatagliate di Lucca“.

“Ma, dopo 17 anni insieme – commenta la società – forse era giunto il momento di separarci. Era giunto il momento di iniziare ognuno di noi una nuova vita, una nuova sfida, un nuovo progetto. Grazie Sandro, grazie mille. La Pallavolo Nottolini ti sarà sempre riconoscente per quanto hai fatto e quanto hai dato per questi colori”.