Cresce il movimento della neonata pallavolo maschile della Polisportiva Volley Capannori.

Il presidente Luca Fontana, ha ufficializzato l’ingaggio di sei pallavolisti: Alessio Del Testa (ruolo banda, classe 1992) e Tommaso Puccinelli (libero, 1995), due atleti di ottimo livello, atleti già conosciuti da tempo dall’attuale coach Maurizio Gigante, che li ha visti crescere nel fantastico mondo del volley fin dall’età di undici anni, i quali, hanno abbracciato il programma propostogli, rendendosi subito disponibili. Inoltre entrano nella rosa anche: Jonathan Tempesti (ruolo: libero, classe 1992) di ottima esperienza avendo giocato anche nella serie maggiore della B2; Salvatore Abrescia (banda, 1987) darà un ottimo contributo tecnico in quanto ha militato per vari anni in serie C.

Mentre i giovani Fabio Pierotti (centrale, 1997) e Gianfranco Davini (palleggiatore, 2001), sono stati scelti per le loro dimostrate capacità e tanta voglia di fare pertanto, integrandoli nel gruppo, avranno modo di migliorarsi tecnicamente lavorando con compagni di squadra più esperti.

Da evidenziare che sia Alessio Del Testa che Tommaso Puccinelli, quest’ultimo oltre ad essere un pallavolista è anche un allievo coach, che oltre a fare parte del gruppo squadra della Polisportiva volley maschile Capannori, faranno parte anche dello staff tecnico, unitamente all’allievo allenatore Erika Franceschini e al preparatore fisico Francesca Marchi.

Proprio in queste ore inoltre arriva la notizia di nuovi arrivi, che selezionati dal tecnico Gigante e dal suo staff: Franceschini, Puccinelli e Del Testa, vanno a rafforzare di altre tre unità il Volley maschile Polisportiva Capannori. Il presidente, ha dato seguito, alla richiesta del coach, ingaggiando i lucchesi; Marco Farinelli (opposto, 1997), Lorenzo Menichetti (banda, 1995), e l’atleta albanese di buone capacità tecniche Renato Kasa (banda, 1994), già residente in Italia da qualche anno, tutti pallavolisti che andranno a rafforzare già l’ottimo gruppo di atleti reclutati nei giorni scorsi.

Il presidente Luca Fontana, dopo aver parlato unitamente con il coach Gigante e Franceschini, subito dopo l’ingaggio degli atleti, ha affermato di essere contento per la scelta fatta, e di essere convinto che creando una prima squadra di ottimo livello, il tutto, aiuterà il movimento a far avvicinare giovanissimi ragazzi allo sport della pallavolo, nonché fiducioso del compito affidato allo staff tecnico e cioè, quello di far partire anche la pallavolo maschile nell’Asd Polisportiva Capannori.