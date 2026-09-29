Premio Fedeltà allo Sport, la Sfinge d’Oro all’ex pallavolista azzurra Sabrina Bertini

Soprattutto viene ricordata per la sua longeva carriera a livello agonistico in azzurro unita ad un impatto culturale e sociale che trascende dai semplici risultati sportivi. In campo univa il suo eccellente equilibrio in tutti i fondamentali ad una grande continuità di alto livello. È stata una fra le più titolate giocatrici italiane con circa 300 presenze e vanta due medaglie di bronzo ai campionati europei quando l’Italia cominciava a salire di livello tecnic o con lei ma anche con le varie Maurizia Cacciatori, Manuela Leggeri, Francesca Piccinini ed Elisa Togut. Vinsero il bronzo agli europei di Germania Ovest 1989 e Italia 1999 quando in un PalaEur colmo di spettatori e di entusiasmo la nazionale di coach Frigoni superò la Germania per 3-0 per la finale del terzo posto, dieci anno dopo aver ottenuto lo stesso risultato agli europei di Germania Ovest. Medaglie che furono il preludio al titolo mondiale conquistato dall’Italvolley femminile a Berlino 2002, il primo della storia azzurra . Ma la carriera di Sabrina Bertini è costellata da tanti altri prestigiosi successi a livello di club : 6 scudetti (5 con l’Olimpia Ravenna ed 1 con Bergamo), 4 Champions League (2 con Olimpia Teodora Ravenna, una con Volley Bergamo ed una nel 2001 con Volley Modena), 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 campionato del mondo per club (nel 92 con Olimpia Teodora Ravenna) ed 1 Coppa Cev con Centro Ester Napoli. La sua figura assume un grande valore attualmente nel Porcari Volley del presidente Roy Tocchini trasmettendo le sue esperienze alle giovani che partecipano ai campionati di serie D e Under 19, contribuendo a formarle non soltanto come atlete ma anche come persone.

Con Sabrina Bertini salgono a dieci le sfingi d’oro da consegnare ad Artè a Capannori alla presenza del sindaco Giordano Del Chiaro e dell’assessore allo sport Gaetano Ceccarelli. Da quest’anno il Comune di Capannori è diventato proprietario del premio per volontà del suo fondatore Valter Nieri che comunque ha allestito il cast e sarà il presentatore dell’evento. La sfinge d oro coniata dall’artista lucchese Giampaolo Bianchi che donerà ai premiati anche una sua recente litografia, sarà consegnata a Luca Lucaroni per il pattinaggio artistico, Gianpiero Marini, Carlo Muraro e Walter Novellino per il calcio, Rolf Sorensen e Glenn Magnusson, ex campioni del team di Ivano Fanini, per il ciclismo, alla campionessa olimpica Valentina Rodini per il canottaggio, al campione olimpico Matteo Tagliariol per la scherma, ad Arianna Bertolucci della Gym Star per la ginnastica ritmica ed appunto a Sabrina Bertini per il volley. Ma l’elenco non è ancora completo per una serata che promette tante emozioni in un Award show sportivo che ha visto sfilare nel tempo più di 500 personaggi elencati nell’enciclopedia Wikipedia. Sarà consegnato anche il premio collaterale alla memoria di Gigi Simoni, giunto alla quarta edizione. Fra gli ospiti è annunciata la partecipazione del giornalista Alberto Cerruti, a sua volta già premiato nelle edizioni precedenti.