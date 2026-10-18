Porcari Volley, vittoria all’esordio in B2 nazionale al Palacavanis

Il Porcari Volley comincia con una vittoria la sua avventura casalinga in serie B2 nazionale. Ieri sera (17 ottobre) al Palacavanis , la squadra ha battuto 3-2 le Liberi e Forti 1914 di Firenze , nell’incontro del girone G. Un ottimo esordio davanti al pubblico di casa, dopo la storica promozione conquistata nella scorsa stagione.

“Vincere all’esordio in casa in un campionato nazionale – dice iul primo cittadino – è una grande soddisfazione per la squadra e per tutta Porcari. Alle ragazze, allo staff e al presidente Roy Tocchini vanno i nostri complimenti per questo bel risultato, che apre un nuovo capitolo di un percorso costruito con passione e impegno. Auguriamo alla squadra una stagione ricca di soddisfazioni, occasioni di crescita e momenti da condividere con i propri tifosi. Forza Porcari”.