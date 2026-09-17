Il lucchese Andrea Sgueo torna in azzurro: convocato in nazionale under 15 a Zagabria

Un appuntamento che conferma ancora una volta la considerazione di cui gode Sgueo all’interno della nazionale, merito del suo record da 14 vittorie e 5 sconfitte e delle qualità che mette in mostra ogni volta che sale sul ring. Tra i risultati conseguiti in questo anno spicca la vittoria al Torneo Nazionale Alberto Mura con la maglia della propria squadra, ma anche la finale del Trofeo delle Aquile a Lignano Sabbiedoro, quando, alla sua prima uscita come titolare della nazionale azzurra under 15, si è arreso solo al magiaro Omai Martin. Nuovamente impegnato con la nazionale a maggio in Ungheria, in questa occasione ha raggiunto le semifinali, convincendo Oliva a convocarlo nuovamente in ritiro anche nel mese di luglio.