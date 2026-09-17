Il lucchese Andrea Sgueo torna in azzurro: convocato in nazionale under 15 a Zagabria
Nuova chiamata per il talento della Pugilistica Lucchese categoria 57 kg, atteso sul ring del Memorial Ivan Sertic da domani (18 settembre)
Il pugile lucchese Andrea Sgueo sarà nuovamente chiamato ad indossare la canottiera azzurra a Zagabria da domani (18 settembre) a lunedì, in occasione del Torneo Internazionale Memorial Ivan Sertic.
L’alfiere della Pugilistica Lucchese, frutto del settore giovanile, prenderà infatti parte alla spedizione della nazionale italiana under15 guidata dal maestro Patrizio Oliva nella categoria57kg. La partenza è fissata a domani dall’aeroporto di Fiumicino, dal momento che Sgueo si trovava già a Latina per un ritiro iniziato lo scorso 14 settembre, dopo aver già preso parte a quello svoltosi sempre a Latina dal 30 agosto al 7 settembre.
Un appuntamento che conferma ancora una volta la considerazione di cui gode Sgueo all’interno della nazionale, merito del suo record da 14 vittorie e 5 sconfitte e delle qualità che mette in mostra ogni volta che sale sul ring. Tra i risultati conseguiti in questo anno spicca la vittoria al Torneo Nazionale Alberto Mura con la maglia della propria squadra, ma anche la finale del Trofeo delle Aquile a Lignano Sabbiedoro, quando, alla sua prima uscita come titolare della nazionale azzurra under 15, si è arreso solo al magiaro Omai Martin. Nuovamente impegnato con la nazionale a maggio in Ungheria, in questa occasione ha raggiunto le semifinali, convincendo Oliva a convocarlo nuovamente in ritiro anche nel mese di luglio.
Risultati di grandissimo rilievo per quello che in realtà è un giovane veterano, avendo iniziato l’attività pugilistica in giovanissima età, nel 2016, quando ha conquistato il titolo nazionale della categoria Cuccioli al suo primo anno. Titolo giovanile riconfermato nel 2022 e nel 2023 anche nella categoria Canguri.
Da segnalare inoltre la partecipazione della Pugilistica Lucchese ad uno stage al femminile riservato alle pugili agoniste che si svolgerà a Livorno domani e dopodomani. Domenica invece Sofia Polloni (50kg, under 17), dopo aver preso parte allo stage, salirà sul ring livornese per affrontare Praise Akue (Boxe Parma).