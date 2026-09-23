L’oro di Sgueo premia un fine settimana intenso per la Pugilistica Lucchese

Una medaglia d’oro internazionale e la prospettiva dei campionati europei. È Andrea Sgueo, portacolori della Pugilistica Lucchese nella categoria Under 15, a firmare il risultato più importante del fine settimana della società, impegnata anche nel raduno femminile di Livorno e nelle manifestazioni sportive di Lucca e Porcari.

Il giovane pugile porcarese, in gara nei 57 chilogrammi, ha conquistato il primo posto al terzo Memorial internazionale Ivan Sertic, torneo che ha riunito oltre 400 atleti provenienti da 15 Paesi. Guidato all’angolo da Patrizio Oliva, tecnico della nazionale Under 15 ed ex campione olimpico e mondiale professionisti, Sgueo ha vinto entrambi gli incontri: sabato 19 settembre ha superato il greco Eleni Alatza, dell’Aris Salonicco, mentre nella finale di domenica 20 si è imposto ai punti sul pugile di casa Luka Jelcic. Un successo che gli apre la strada verso gli Europei di categoria, in programma a Trebisonda, in Turchia, dal 16 al 26 ottobre.

Il settore femminile della Pugilistica Lucchese è stato invece protagonista al raduno collegiale del centro sportivo Oltremare di Livorno, con le Under 15 Chiara Warnakulasuriya e Kuci Daisy, l’Under 17 Sofia Polloni e le élite Miria Rossetti Busa e Margherita Fulvetti.

Per Sofia Polloni, che combatte nei 50 chilogrammi, i due giorni di allenamento si sono conclusi domenica con un incontro contro Akue Praise della Boxe Parma, atleta della categoria 52 chilogrammi. Accompagnata all’angolo dal padre e tecnico Roberto Polloni, la lucchese è stata sconfitta al termine di un confronto nel quale ha dovuto fare i conti con la maggiore forza dell’avversaria. Secondo la valutazione della società, Polloni ha mostrato una migliore tecnica e portato a segno un maggior numero di colpi; i giudici hanno però premiato l’efficacia di quelli della pugile emiliana.

Accanto agli impegni agonistici, il fine settimana ha offerto alla società due occasioni per far conoscere il pugilato. A Lucca, per lo SportCity Day, la Pugilistica ha allestito uno stand sulle Mura, nel tratto tra il baluardo Santa Maria e il Caffè delle Mura. Il maestro Giulio Monselesan, insieme ad Abdul Loutfi e agli atleti dei settori agonistico e giovanile, ha coinvolto numerosi ragazzi in dimostrazioni e prove della disciplina.