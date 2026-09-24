boxe|
Pugilato, a Lucca le sfide regionali Under 15: Aliu e Bigongiari sul ring di casa
Il 26 e 27 settembre alla palestra di Campo di Marte gli incontri per il titolo regionale e i match fuori torneo. Torna a combattere anche Miria Rossetti Busa
Alex Aliu partirà dalla semifinale, Christian Bigongiari attende già l’avversario per la finale. Per i giovani della Pugilistica Lucchese la strada verso i campionati italiani Under 15 passa dal ring di casa: sabato e domenica (26 e 27 settembre) la sede della società, in via Nicola Barbantini nel complesso dell’ex ospedale Campo di Marte, ospiterà le fasi regionali della competizione. Un fine settimana che porterà a Lucca alcune delle migliori promesse toscane, con un programma arricchito dagli incontri fuori torneo.
Ad aprire la corsa dei lucchesi sarà Alex Aliu, impegnato sabato nella semifinale dei 48 chili contro il livornese Luca Moldoveanu. Christian Bigongiari, nella categoria dei 50 chili, salirà invece sul ring domenica per la finale, nella quale affronterà il vincitore della semifinale del giorno precedente.
Due atlete della società hanno già il posto assicurato alle fasi finali nazionali, in programma a Foggia dal 4 all’8 novembre: Chiara Warnakulasuriya, nei 42 chili, e Daisy Kuci, nei 48 chili. Entrambe, uniche iscritte nelle rispettive categorie, accederanno direttamente all’appuntamento italiano.
Slitta invece la finale regionale di Andrea Sgueo nei 57 chili. Reduce dal Memorial Ivan Sertic in Croazia, disputato con la nazionale italiana, il pugile deve rispettare un intervallo di otto giorni prima di poter affrontare un nuovo incontro. La sua sfida per il titolo si terrà quindi sabato 3 ottobre a Firenze.
Accanto agli incontri di campionato, il pubblico potrà seguire diversi atleti lucchesi delle altre categorie. Sabato, tra gli Under 19, Yassine Samaani, 65 chili, affronterà Lorenzo Sabia dell’Accademia Pugilistica Montecatini, mentre Samuele Trentarossi, 70 chili, avrà di fronte un avversario proveniente da Arezzo.
Domenica toccherà agli Under 17 Nezar Sbiti, nei 57 chili contro Gabriel Menchetti del Fight Club Firenze, e Luvie Warnakulasuriya, nei 48 chili contro Nicolò Cimignolo della Mens Sana Siena. A completare il programma sarà il ritorno sul ring di Miria Rossetti Busa: l’atleta lucchese, categoria élite 48 chili, combatterà contro Giulia Peri del Fight Club Firenze.