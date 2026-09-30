Pugilistica Lucchese grande protagonista alle fasi regionali dei tricolori under 15

Grande successo per le fasi regionali dei campionati italiani under 15 che si sono disputati questo fine settimana nella sede della Pugilistica Lucchese, con un’ampia partecipazione da parte di società di tutta la Toscana.

Per la squadra di casa, il primo a salire sul ring nella giornata di sabato 26 settembre è stato il 48 kg debuttante Alex Aliu, che è stato però sconfitto nella semifinale dal più esperto Luca Damian Moldoveanu. Nonostante il verdetto, quello di Aliu è stato un buon primo incontro, in cui ha dimostrato di avere la stoffa per continuare con successo il suo percorso agonistico.

Agli incontri del torneo regionale sono poi seguiti diversi incontri fuori torneo, con tanti pugili lucchesi come protagonisti. A partire dall’incontro di Sparring io disputato dal Canguro categoria 40kg Giacomo Arambasa che si è dovuto accontentare di un pareggio con l’altrettanto bravo Niccolò Rauti (Boxe Nicchi Arezzo).

Dopodiché è stata la volta di tornare agli incontri di pugilato olimpionico, tra cui quello della under 17 52 kg Sofia Polloni. Facile vittoria per la figlia d’arte, guidata all’angolo dal tecnico e padre Roberto Polloni, contro Emma Patarino (Padova Boxe), su cui la lucchese si è imposta nettamente.

Sul ring anche il massese che combatte con i colori della Pugilistica Lucchese Samuele Trentarossi, under 19 70kg che ha incrociato i guantoni con Raffaele Guarise (Padova Ring). Buona vittoria anche per Trentarossi, che ha asfissiato con una pressione costante l’avversario, battendolo ai punti.

A chiudere in bellezza la giornata è stato Yassine Samaani, under 19 65kg che ha affrontato il temibile Lorenzo Sabia (Accademia Pugilistica Montecatini). Ma anche Samaani è riuscito a centrare una bella vittoria, frutto di maturità, tecnica e di un’ottima scelta di tempo.

Ben nove invece gli incontri di campionato combattuti nella giornata di domenica. Tra questi c’è stata anche la finale vinta dal 50 chili Christian Bigongiari contro Iacopo Viviani (The Gladiator Firenze). Tre riprese combattute in sicurezza e con la giusta padronanza del ring dal lucchese, che ha fermato sul nascere ogni assalto del forte rivale, strappando così il pass per le finali nazionali che si terranno dal 4 all’8 novembre a Foggia. Con lui ci saranno anche Chiara Warnakulasuriya (unica iscritta a livello regionale nei 42 kg) e Daisy Kuci (unica iscritta dei 48 kg), mentre Andrea Sgueo combatterà per accedere alle fasi nazionali la finale della categoria 57 kg il prossimo 3 ottobre a Firenze contro Massimo Amantia (Pugilistica Cascinese).

Anche in questo caso a chiudere la serata sono stati gli incontri fuori torneo dei pugili lucchesi.

Nella categoria under 17 57 kg, Nezar Sbiti ha sconfitto ai punti Gabriel Ivan Menchetti (X Boxing Firenze), avversario di valore sconfitto grazie agli evidenti progressi agonistici compiuti dal lucchese.

Battuta di arresto invece per Luvie Warnakulasuriya, Under 19 48kg, sconfitto ai punti nonostante una prestazione grintosa e un match equilibrato contro il valido Nicolò Cimignolo (Boxe Mens Sana Siena), che è però riuscito ad uscire dagli entusiasmanti scambi di colpi con il lucchese subendo decisamente meno colpi.