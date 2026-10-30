Pugilistica Lucchese, bene l’under 17 Gleon Losha al torneo nazionale Alberto Brasca
Samuele Trentarossi sconfitto agli ottavi di finale. La palestra di via Barbantini ha ospitato il settimo criterium giovanile della stagione
Fine settimana di impegni al Torneo nazionale Alberto Brasca a Firenze per gli atleti della Pugilistica Lucchese, nuovamente tra luci ed ombre nella prestigiosa kermesse che si svolta nella sede dell’Accademia Pugilistica Fiorentina.
Si è aggiudicato ai punti la finale della categoria 50 chili Under 17 Gleon Losha, che venerdì (23 ottobre), accompagnato all’angolo dal maestro Ivo Fancelli, ha disputato un eccellente match contro il coriaceo e mai domo Mattia Deliperi (Fight Gym Grosseto). Il giovane talento prosegue così la sua scalata alla classifica nazionale della sua categoria, in cui può già vantare il gradino più basso del podio.
Non è invece andato oltre gli ottavi di finale il 70 kg Under 19 Samuele Trentarossi, seguito all’angolo dal maestro Carlo Froldi. Sabato 24 ottobre il massese che veste i colori della Pugilistica Lucchese ha trovato sulla sua strada Islam Aminul (Veneto Studio Athena). Nonostante un buon incontro condotto sempre a marcia avanti da Trentarossi, il più tecnico avversario non ha mai accettato lo scambio cercando di mantenere la distanza, spingendo così il verdetto, seppur leggermente, in proprio favore.
Gli impegni della Pugilistica Lucchese non si sono però limitati al solo pugilato olimpionico. Nella mattinata di domenica, nella sede della società in via Barbantini, all’interno del complesso dell’ex ospedale Campo di Marte, si è svolto il settimo criterium giovanile della stagione, che non ha rilievo ai fini del campionato regionale. Un appuntamento che quindi, in questa occasione più che mai, ha la funzione di promuovere il pugilato in chiave educativa, ludica e di sviluppo motorio attraverso prove come il sacco oscillante, la corsa, il salto della corda e lo sparring condizionato con un compagno di squadra.
Numerose le società toscane che hanno portato i propri piccoli pugili in quel di Lucca, così come numerosi sono stati gli atleti della Pugilistica Lucchese a prendere parte alla gara, tra cui anche diversi debuttanti.
Nella categoria Cuccioli (5-7 anni) terzo posto per Logan Balestra, seguito dai compagni Zakaria Chakour Lucchesi, Fancesco Landi e Brando Lippi. Nei Cangurini (8-9 anni) invece a conquistare il bronzo è stata la coppia formata da Evelyn Salvo e Adriya Warnakulasuriya, ma al criterium hanno preso parte anche dalle coppie composte da Adam Eddaouiki e James Balestra, Carlotta Giocolano e Bruno Testa, Nicodemo De Santo e Summer Hedstron. La categoria Canguri (10-11 anni) ha visto affermarsi nuovamente al primo posto Giulia Contino e Giacomo Arambasa, la coppia qualificatasi al primo posto anche nella fase nazionale. Terzo posto invece per la coppia formata da Anastasia Balestra e Souhai Ziyane. Anche negli Allievi (12-13 anni) a trionfare è stata una coppia lucchese, ormai prossima al passaggio al pugilato olimpionico: quella composta da Lorenzo Contino e Silviu Arambasa. Quarto posto per Bilbil Abilaj e Santiago Cerauro, seguiti dai debuttanti Christian Tagliaferri e Damiano Commendatore.