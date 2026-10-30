Pugilistica Lucchese, bene l’under 17 Gleon Losha al torneo nazionale Alberto Brasca

Gli impegni della Pugilistica Lucchese non si sono però limitati al solo pugilato olimpionico. Nella mattinata di domenica, nella sede della società in via Barbantini, all’interno del complesso dell’ ex ospedale Campo di Marte , si è svolto il settimo criterium giovanile della stagione , che non ha rilievo ai fini del campionato regionale. Un appuntamento che quindi, in questa occasione più che mai, ha la funzione di promuovere il pugilato in chiave educativa, ludica e di sviluppo motorio attraverso prove come il sacco oscillante, la corsa, il salto della corda e lo sparring condizionato con un compagno di squadra.

Nella categoria Cuccioli (5-7 anni) terzo posto per Logan Balestra, seguito dai compagni Zakaria Chakour Lucchesi, Fancesco Landi e Brando Lippi. Nei Cangurini (8-9 anni) invece a conquistare il bronzo è stata la coppia formata da Evelyn Salvo e Adriya Warnakulasuriya, ma al criterium hanno preso parte anche dalle coppie composte da Adam Eddaouiki e James Balestra, Carlotta Giocolano e Bruno Testa, Nicodemo De Santo e Summer Hedstron. La categoria Canguri (10-11 anni) ha visto affermarsi nuovamente al primo posto Giulia Contino e Giacomo Arambasa, la coppia qualificatasi al primo posto anche nella fase nazionale. Terzo posto invece per la coppia formata da Anastasia Balestra e Souhai Ziyane. Anche negli Allievi (12-13 anni) a trionfare è stata una coppia lucchese, ormai prossima al passaggio al pugilato olimpionico: quella composta da Lorenzo Contino e Silviu Arambasa. Quarto posto per Bilbil Abilaj e Santiago Cerauro, seguiti dai debuttanti Christian Tagliaferri e Damiano Commendatore.