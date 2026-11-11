Successo Pugilistica Lucchese ai tricolori under 15 di pugilato: un oro, un argento e due bronzi

Mercoledì 4 novembre, Sgueo ha superato ai punti, gestendo il match e vincendo con pieno merito, l’abruzzese Samuele Giurlanda (Pugilistica Di Giacomo). Giovedì 5 per il lucchese è arrivata un’altra vittoria sul calabrese Nicholas Sciacqua (Accademia pugilistica dello Stretto), dopo un incontro in costante crescendo. Sabato 7 è quindi stata la volta della semifinale contro il laziale Matteo Albino (Polisportiva sociale Tsl), pugile aggressivo e coriaceo, abilmente gestito però da Sgueo, che vince tutte e tre le riprese andando a segno con precisione nonostante la violenta pressione dell’avversario. La finale del 8 novembre lo ha visto contrapposto al sardo Giovanni Mereu (New University), suo compagno in nazionale. Lo scontro si è subito trasformato in una classica sfida tra un pugile più tecnico, Sgueo, e l’altro picchiatore, Mereu, che ha subito cercato la corta distanza e scambi duri. Le prime due riprese vanno una per parte, la prima al lucchese e la seconda al sardo, mentre la terza resta in bilico, con il bout review chiamato in causa. La revisione dell’incontro da parte di due giudici esterni ai 5 che non sono riusciti a giungere ad un giudizio maggioritario, ha quindi assegnato la vittoria a Mereu. Dunque medaglia d’argento per Sgueo, che ha comunque concluso il torneo con una prestazione encomiabile.