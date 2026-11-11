Successo Pugilistica Lucchese ai tricolori under 15 di pugilato: un oro, un argento e due bronzi
Podi conquistato in entrambe le categorie maschili e femminili al palazzetto dello sport Preziuso di Foggia
La Pugilistica lucchese torna dal Palazzetto dello sport Preziuso di Foggia, dove si sono svolti i campionati italiani Under 15 di pugilato con un oro per Christian Bigongiari, un argento per Andrea Sgueo e due bronzi per Chiara Warnakulasuriya e Daisy Kuci, seguiti all’angolo dai maestri Giulio Monselesan e Ivo Fancelli.
Nella categoria 42 chili femminile, Chiara Warnakulasuriya ha conquistato il terzo posto, perdendo in semifinale contro la siciliana Ginevra Carbè (Asd Eagle), poi laureatasi campionessa italiana, al termine di un match duro fatto di scambi serrati. Un risultato che ben promette per il futuro della lucchese, praticamente al suo debutto agonistico in questo campionato con un solo match all’attivo, avendo svolto fino a settembre attività nel settore giovanile.
Anche per Daisy Kuci, nei 48 chili, il cammino si è fermato in semifinale, con la sconfitta subita per mano della pugliese Sara Abbasciano (Boxe Palumbo), poi vincitrice dei campionati. Decisiva la terza ripresa, dopo due riprese assegnate una ciascuna ai punti, con Abbasciano che ha prevalso esercitando maggiore pressione.
Centrata invece la finale dopo quattro incontri disputati sia per Christian Bigongiari nei 50 chili che per Andrea Sgueo nei 57 chili, entrambi teste di serie numero due nelle rispettive categorie.
Mercoledì 4 novembre, Sgueo ha superato ai punti, gestendo il match e vincendo con pieno merito, l’abruzzese Samuele Giurlanda (Pugilistica Di Giacomo). Giovedì 5 per il lucchese è arrivata un’altra vittoria sul calabrese Nicholas Sciacqua (Accademia pugilistica dello Stretto), dopo un incontro in costante crescendo. Sabato 7 è quindi stata la volta della semifinale contro il laziale Matteo Albino (Polisportiva sociale Tsl), pugile aggressivo e coriaceo, abilmente gestito però da Sgueo, che vince tutte e tre le riprese andando a segno con precisione nonostante la violenta pressione dell’avversario. La finale del 8 novembre lo ha visto contrapposto al sardo Giovanni Mereu (New University), suo compagno in nazionale. Lo scontro si è subito trasformato in una classica sfida tra un pugile più tecnico, Sgueo, e l’altro picchiatore, Mereu, che ha subito cercato la corta distanza e scambi duri. Le prime due riprese vanno una per parte, la prima al lucchese e la seconda al sardo, mentre la terza resta in bilico, con il bout review chiamato in causa. La revisione dell’incontro da parte di due giudici esterni ai 5 che non sono riusciti a giungere ad un giudizio maggioritario, ha quindi assegnato la vittoria a Mereu. Dunque medaglia d’argento per Sgueo, che ha comunque concluso il torneo con una prestazione encomiabile.
Veramente superlativo, e condotto in costante crescita, il campionato di Christian Bigongiari, che agli ottavi di finale di mercoledì 4 novembre ha vinto nettamente contro l’emiliano Dan Gheorghita (Reggiana Boxe Gino Bondavalli). Ancora più netta la vittoria ai quarti di finale di giovedì contro Mario Viciglione (Excelsior Boxe Marcianise), arrivata per sospensione cautelare a metà della prima ripresa, dopo che il campano aveva subito un conteggio in piedi. Anche sabato 7 novembre per Bigongiari è arrivata una vittoria per sospensione cautelare, questa volta ai danni del pugliese Daniel Chisena (Team Boxe Mesagne), braccato dal lucchese fino allo stop arrivato dal suo angolo. In finale il lucchese ha trovato la testa di serie numero uno, nonché titolare azzurro, Antonino Storniolo (Body Power Boxe Bagheria). Incontro capolavoro di Bigongiari, che ha vinto tutte le riprese senza mai scrollarsi di dosso dal tecnico pugile siciliano, spesso costretto a legare e scappare per limitare lo straripante lucchese. Al termine della terza ripresa non ci sono dubbi sul verdetto, e Bigongiari porta così a Lucca con pieno merito il titolo italiano.