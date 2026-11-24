Lorenzo Fedi della Boxe Giuliano alle finali assolute di boxe
24 novembre 2026 | 15:36
Ad aprire le porte alle gare per il tricolore la vittoria contro il pugile piemontese Avarenga Yuri Da Silva
Lorenzo Fedi nella categoria 60 chili si aggiudica il pass per le finali assolute di boxe che si svolgeranno a Cuneo dal 10 al 13 dicembre.
Ad aprire le porte alle gare per il tricolore la vittoria contro il pugile piemontese Avarenga Yuri Da Silva, imbattuto fino ad ora: con grinta, tenacia e una tattica perfetta si è aggiudicato tutte e tre le riprese .