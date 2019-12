Per la prima volta al Romei di Lucca la serie A femminile di rugby

Per la prima volta al Romei la serie A femminile di rugby: i campi dell’Acquedotto ospiteranno il derby tutto toscano del massimo campionato italiano.

Il campo da rugby Bernardo Romei di Lucca questa domenica (8 dicembre) sarà protagonista per la prima volta nella sua storia di un evento imperdibile, ospiterà infatti il derby tutto toscano del massimo campionato italiano femminile di rugby, che vede contrapporsi Linci Cus Pisa e Puma Campi Bisenzio, il così detto “derby dell’Arno”, che andrà a chiudere il girone di andata del campionato.

Per le ragazze del Rugby Lucca l’avventura in serie A è iniziata l’anno scorso, la società ha deciso di investire nella crescita delle proprie ragazze, tutorandole con la vicina società del Cus Pisa che partecipa al campionato di serie A. L’accordo con la società pisana è poi continuato quest’anno, con le giocatrici “in prestito” al Cus.

In questo modo alcune ragazze della seniores, Martina Mele, Anita Bonfanti e Giulia Barbaro, avranno possibilità di crescere come giocatrici e migliorare sempre di più le loro skills individuali, grazie a questa possibilità di confrontarsi con atlete di grande livello e in un ambiente stimolante.

E per merito di questa collaborazione il Rugby Lucca si è reso disponibile all’evento. Per il presidente Andrea Lombardi si tratta di un bel momento di visibilità nonché di un forte segnale: “Il Rugby Lucca crede e ha intenzione di investire nel movimento femminile. Nonostante le difficoltà di reclutamento il sogno di costruire una squadra interamente lucchese rimane, i numeri delle ragazze giovanissime che si avvicinano al rugby crescono e stiamo cercando di lavorare sempre di più in questa direzione”.