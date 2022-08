Rugby Lucca, parte la nuova stagione con il raduno al ‘Bernardo Romei’

L’attesa anche per gli appassionati lucchesi della palla ovale sta per finire. Domani infatti (22 agosto), con il tradizionale raduno al Bernardo Romei, inizierà ufficialmente la stagione 22/23 del Rugby Lucca. Una stagione che tutti si auspicano sia quella del definitivo rilancio dopo lo stop forzato dovuto al Covid. Abbiamo incontrato il direttore sportivo rossonero Marco Montefalcone, con cui abbiamo fatto il punto della situazione. Il tutto in attesa del 18 settembre quando ci sarà l’ormai tradizionale appuntamento con il Memorial Bernardo Romei che rappresenta il primo impegno agonistico della stagione.

Direttore partiamo dal quadro generale. Come ripartite quest’anno? Si sentono ancora gli strascichi dello stop dovuto al Covid?

Devo dire che già l’anno scorso siamo ripartiti con grande entusiasmo. A livello di tesserati il Covid non ha inciso più di tanto salvo che per l’under 17 e per l’under 19. In questi due casi purtroppo abbiamo delle difficoltà a livello di numeri. Nel primo caso uniremo le forze con altre realtà a noi vicine per andare a creare un gruppo squadra folto e affrontare i campionati con una maggior forza. Nel secondo caso invece purtroppo abbiamo dovuto rinunciare ad iscrivere la squadra al campionato.

Lunedì inizia la stagione della prima squadra. Che campionato vi aspetta? Quali sono gli obiettivi?

Per quanto riguarda la nostra formazione seniores è in corso un significativo processo di ricambio generazionale dopo che molti giocatori storici della squadra hanno appeso le scarpette al chiodo. Il nostro obiettivo principale in questo momento è quello di far crescere i tanti ragazzi che sono saliti dal nostro settore giovanile. Ovviamente sappiamo che l’impatto con il rugby “vero” può essere duro ma ci aspettiamo comunque di far bene in campionato. Senza però la pressione della vittoria a tutti i costi.

Ci sono delle novità nello staff tecnico?

Per quanto riguarda la prima squadra abbiamo confermato lo staff della scorsa stagione, con Danilo Sediani come primo allenatore. La novità più rilevante è l’introduzione della figura del direttore tecnico. Incarico che sarà affidato a Carlo Contu che era già con noi come allenatore del settore giovanile. Un altro ingresso importante sempre nel settore giovanile è quello di Fabiola Ricciu che ha una grande esperienza, sia come giocatrice che come allenatrice. Ci sono poi molti giocatori che, nonostante siano ancora in attività, hanno deciso di iniziare anche il percorso di allenatori. Si tratta di Roberto Entrade, Claudio Della Nina, Otman Bouradi, Matteo Viani, Lorenza Cavallini e Giulia Sodini. Purtroppo nella provincia di Lucca il rugby è ancora uno sport con poca tradizione e non sono molti gli allenatori di qualità presenti sul territorio. Farli arrivare da fuori provincia o addirittura da fuori regione comporterebbe uno sforzo economico che la società in questo momento ha deciso di non sostenere. La scelta infatti è quella di far crescere anche gli allenatori in casa, in modo da poter impostare un progetto di lungo periodo e non solo magari di un paio di stagioni. Per questo ringrazio a nome della società tutti questi ragazzi per la loro disponibilità.

La società ha sempre dato grande importanza allo sviluppo del settore giovanile. A che punto siete?

Devo dire che la situazione è molto positiva. Al di là dei singoli casi di cui ho già detto, i numeri stanno aumentando in ogni categoria e per questo siamo molto soddisfatti. Ovviamente non possiamo sederci sugli allori: dobbiamo proseguire nel fare il massimo per avvicinare sempre più ragazzi e ragazze a questo stupendo sport. Anche lo sviluppo dell’attività femminile per noi è molto importante. Purtroppo da questo punto di vista le nostre tesserate sono ancora poche. Ma continueremo a lavorare anche in questa direzione.

Ci sono già degli appuntamenti in calendario?

Inizieremo con l’ormai tradizionale Memorial Bernardo Romei che quest’anno si terrà il 18 settembre. Un momento importante per tutta la società in cui ricordiamo, insieme alla sua famiglia, uno dei fondatori prematuramente scomparso. Con questo appuntamento apriamo ufficialmente la nostra stagione. Sul campo sarà impegnata la formazione under 17 in un quadrangolare con altre squadre toscane. Stiamo lavorando per organizzare nello stesso giorno anche un’amichevole della prima squadra. A breve ci saranno delle novità in questo senso. Per quanto riguarda invece i campionati siamo ancora in attesa che la federazione dirami i calendari.