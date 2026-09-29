Rugby Lucca, bene il test di fine ritiro contro il Cus Pisa

La formazione di coach Alessandro Brondi ha superato gli avversari per tre mete a una: Gonella Pacchiotti e Bouradi i realizzatori

Si è conclusa positivamente la prima fase di preparazione del Rugby Lucca in vista del prossimo campionato. La squadra, agli ordini di mister Alessandro Brondi, ha infatti concluso un mini-ritiro a Calambrone, culminato con un’amichevole contro il Cus Pisa. I biancorossi si sono imposti con il risultato finale di tre mete a una.

L’incontro è stato organizzato su tre tempi da 25 minuti ciascuno. Nella prima frazione è scesa in campo quella che può essere considerata la formazione tipo, mentre nelle due successive lo staff tecnico ha dato spazio alle rotazioni, consentendo a tutti i giocatori di mettersi alla prova e di accumulare minuti in campo. Per il Rugby Lucca sono andati in meta Andrea Gonella Pacchiotti e Otman Bouradi, autore di una doppietta.

Al di là del risultato, l’amichevole ha rappresentato un’importante occasione per verificare il lavoro svolto durante la preparazione, valutare la condizione del gruppo e proseguire il percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione. Da questo punto di vista lo staff tecnico può ritenersi soddisfatto.

Il club intanto si prepara ad accogliere nuovi appassionati al campo sportivo di San Cassiano a Vico nell’ambito del Pantera Day, in programma sabato 3 ottobre a partire dalle 15,30. Si tratta di un appuntamento aperto a ragazze e ragazzi di tutte le età che desiderano avvicinarsi al mondo del rugby e sperimentarne in prima persona i valori e le dinamiche di gioco. Sarà anche un’occasione per incontrare da vicino atleti e tecnici del Rugby Lucca, che saranno presenti per far conoscere le attività della società e accompagnare i partecipanti alla scoperta della disciplina.