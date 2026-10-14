Rugby Lucca, grande successo a San Cassiano a Vico per il secondo memorial Andrea Lombardi
Nel torneo riservato agli under 10 il primo posto è andato al Gispi Prato, mentre tra gli under 8 si è imposto Scandicci
Grande successo di partecipazione per il secondo memorial Andrea Lombardi, torneo organizzato dal Rugby Lucca e dedicato alle categorie under 8 e 10. Sono stati coinvolte dieci società, 18 formazioni ed oltre 200 bambini.
Nel torneo riservato agli under 10 il primo posto è andato al Gispi Prato, mentre tra gli under 8 si è imposto Scandicci, seconda pozione, invece, per il Rugby Lucca.
Gli atleti sono stati premiati da Giorgia Taurino, storica compagna di Andrea, rimasta molto legata al club biancorosso.
Andrea Lombardi
Andrea Lombardi – originario di Benevento ma lucchese d’adozione – dopo un’esperienza da giocatore ad alti livelli, tra cui Prato e Livorno, ha vestito la maglia del Rugby Lucca. Dopo il ritiro, ha scelto di continuare a contribuire alla crescita della palla ovale lucchese e nel luglio 2017 è stato nominato presidente del club. È venuto a mancare all’inizio del 2025, all’età di 50 anni.