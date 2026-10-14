Rugby Lucca, grande successo a San Cassiano a Vico per il secondo memorial Andrea Lombardi

Grande successo di partecipazione per il secondo memorial Andrea Lombardi , torneo organizzato dal Rugby Lucca e dedicato alle categorie under 8 e 10. Sono stati coinvolte dieci società, 18 formazioni ed oltre 200 bambini.

Nel torneo riservato agli under 10 il primo posto è andato al Gispi Prato , mentre tra gli under 8 si è imposto Scandicci , seconda pozione, invece, per il Rugby Lucca.

Andrea Lombardi – originario di Benevento ma lucchese d’adozione – dopo un’esperienza da giocatore ad alti livelli, tra cui Prato e Livorno, ha vestito la maglia del Rugby Lucca. Dopo il ritiro, ha scelto di continuare a contribuire alla crescita della palla ovale lucchese e nel luglio 2017 è stato nominato presidente del club. È venuto a mancare all’inizio del 2025, all’età di 50 anni.