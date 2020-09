Alla Lucchese Flavio Bianchi, bomber del Genoa Primavera

Gran colpo in attacco per la Lucchese: Flavio Bianchi approda in rossonero

Il giocatore, classe 2000, arriva in prestito dal Genoa per tutta la stagione.

Il giovane attaccante, considerato tra i talenti più puri e di prospettiva del panorama nazionale, è cresciuto nel settore giovanile del Genoa dove si è messo in luce a suon di gol in ogni categoria, fino a divenire grande protagonista del Campionato Primavera.

Il giocatore ha firmato il contratto questa mattina (17 settembre) nella sede rossonera allo stadio Porta Elisa e raggiungerà già nel pomeriggio il resto della squadra in ritiro.