Giocatore rossonero positivo al Covid, rinviata a domani la gara Lucchese – Como

Il coronavirus incide pesantemente sui campi di gioco della domenica calcistica. Anche Lucchese – Como di serie C, in programma oggi (18 ottobre) al Porta Elisa, in seguito alla positività di un giocatore dei rossoneri, è stata rinviata e si disputerà domani.

Questa la comunicazione ufficiale della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza dalla società Lucchese ai sensi delle disposizioni di cui al comunicato ufficiale 54/L del 6 ottobre, la Lega dispone che la gara Lucchese – Como, in programma domenica 18 ottobre allo stadio Porta Elisa, Lucca, venga posticipata a lunedì 19 ottobre con inizio alle 17,30″.