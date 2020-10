Lucchese cerca riscatto a Busto Arsizio. Monaco: “Dipende tutto da noi”

Dopo la sconfitta interna con il Como la Lucchese ha già tanta voglia di riscatto. A Busto Arsizio contro la Pro Patria domani (22 ottobre) con inizio alle 15 i rossoneri avranno la possibilità di invertire il trend che per ora parla di un solo punto (in rimonta al Porta Elisa all’esordio con la Pergolettese) in cinque partite.

Mister Francesco Monaco è il primo a suonare la carica: “C’è ancora – dice – tanta rabbia per il risultato di lunedì che va trasformato in carica positiva. È una partita difficile come le altre, ma siamo consapevoli che stiamo migliorando giornata dopo giornata. Dobbiamo stare attentissimi ai particolari, essere più svegli e smaliziati per riuscire a conquistare punti importanti”

Di fronte c’è la formazione bustocca della Pro Patria: “La Pro Patria è un po’ di anni che fa la C – dice Monaco – una squadra quadrata. Anche loro vengono da una sconfitta, ma tutto dipenderà da come ci presenteremo in campo noi, dal nostro atteggiamento”.

In rosa c’è un difensore esperto come Caccetta in più rispetto alla gara di lunedì. Ma non sarà fra i convocati: “Caccetta lo conosco bene, per averlo allenato in passato. Ma è un po’ in ritardo perché è tanto tempo che non gioca e poi solo ieri (20 ottobre, ndr) si è allenato per la prima volta con il gruppo. Con lui vuole un po’ di pazienza”.

Quanto alla formazione gli ultimi dubbi verranno sciolti domattina. “Abbiamo ancora qualche dubbio – conferma Monaco – sia in mezzo sia dietro, lo scioglierò domani mattina dopo la seduta di rifinitura”.