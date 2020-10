Sette positivi al coronavirus nella Lucchese: gara con la Juve under 23 posticipata, per ora, alle 20

Sette tamponi positivi in casa Lucchese. Questo è quanto emerso dal nuovo giro di test nel gruppo rossonero alla vigilia del match di ieri.



I sette positivi si vanno aggiungere al caso di positività già riscontrato.

A comunicarlo è la società che domani (25 ottobre) ha in calendario la sfida con la Juventus Under 23. Al momento la sfida è stata posticipata in serata alle 20, ma nelle prossime ore, anche in base all’attuazione dei protocolli dell’Asl, potrebbero esserci ulteriori novità e il rinvio del match.

Già la sfida della scorsa settimana in casa contro il Como, in programma domenica, fu posticipata al lunedì per la presenza nel gruppo rossonero di un altro giocatore positivo al Covid.