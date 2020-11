Lucchese a Olbia, mister Lopez prepara la sfida con l’incognita tamponi

Subito una nuova sfida importante per la Lucchese. Si va ad Olbia (gara domani alle 15) per uno scontro diretto in trasferta.

A parlare alla vigilia della sfida è il tecnico Giovanni Lopez: “Cerchiamo di proseguire il buon lavoro fatto domenica – dice – cerchiamo di non farcela scappare. Abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla. Speriamo di recuperare alcuni positivi al Covid più che altro per dare un cambio a chi ha giocato di più”.

Lopez fa un quadro anche dell’avversaria di domani: “L’Olbia è una squadra forte fisicamente con giocatori importanti e mi sorprende infatti la classifica. Penso che abbia la qualità e la forza per fare meglio”.

“Rispetto a Sesto San Giovanni – conclude – qualcosa bisognerà cambiare, aspettiamo il responso dei tamponi per fare la formazione che giocherà in Sardegna”.