Impresa del Circolo Tennis Lucca, che espugna per 4-2 i campi del Tennis Torres in Sardegna e conquista una meritata salvezza nei playout di serie A2 maschile, evitando la retrocessione in B1 al termine di una stagione in cui la squadra capitanata da Ivano Pieri aveva chiuso il girone al quarto posto.

La sfida salvezza si era aperta in salita per i colori lucchesi, con il sardo Matteo Mura bravo a superare Ghilarducci in due set (6-0, 6-4). A rimettere immediatamente in equilibrio i conti ci ha pensato Emanuele Mazzeschi, autore di una prova solida e autoritaria nel netto 6-1, 6-3 inflitto a Lorenzo Ferri. Gli altri due singolari si sono invece trasformati in vere battaglie decise soltanto al terzo set, premiando il carattere della formazione di Vicopelago. Pierro ha sfoderato una prestazione da gladiatore per avere la meglio su Andrea Cherchi con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-2, mentre il confronto pirotecnico tra i numeri uno ha regalato emozioni forti: sotto di un set contro Viktor Durasovic e in svantaggio per 4-2 con servizio avversario nel secondo parziale, Michele Ribecai — numero 230 al mondo — ha firmato una clamorosa rimonta chiudendo sul 7-5 per poi dominare la frazione decisiva con un perentorio 6-2.

Sul punteggio di 3-1 dopo i singolari, il Ct Lucca ha archiviato definitivamente la pratica nei doppi, dove la coppia formata da Ribecai e Mazzeschi ha conquistato il quarto e decisivo punto facendo esplodere la festa lucchese.