A Pietrasanta il presepe della ‘satira’ di Michele Bertellotti

A Pietrasanta, città dei più importanti artisti contemporanei e centro internazionale della lavorazione artistica del marmo e del bronzo, anche il presepe è…un’opera d’arte. Il classico ‘quadro’ della natività è stravolto dall’arrivo di Donald Trump, Silvio Berlusconi, dal dittatore koreano Kim Jong-un, Matteo Salvini, Matteo Di Maio, Massimo Troisi e tanti altri protagonisti della nostra recente storia. L’opera una lettura anti-convenzionale, o “fuori dal gregge” come l’ha definita l’imprevedibile artista Michele Bertellotti, quella del suo presepe che vuole semplicemente essere uno strumento di profonda riflessione.

L’inaugurazione è in programma sabato (7 dicembre) alle 17 alla presenza del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e dell’assessore alla cultura e al turismo, Sen. Massimo Mallegni. Il presepe, che resterà aperto tutti i giorni dalle 15,30 alle 20 con ingresso gratuito ed è promosso con il patrocinio del Comune di Pietrasanta, è una delle tante attrazioni artistiche e culturali messe in campo dall’amministrazione Giovannetti durante il lungo periodo delle festività. L’opera è una sorta di via Crucis in 16 stazioni-scene: si parte dalla Natività per arrivare, tappa dopo tappa guidati dal pastorello, fino all’avvento del cellulare e della tecnologia che caratterizza la nostra vita di tutti i giorni. Non ha ancora aperto al pubblico ma è già oggetto di discussione e dibattito il presepe che per tutto il periodo delle festività sarà ospitato nella Sala delle Grasce, nel centro storico di Pietrasanta. A fianco della mostra internazionale ‘Erratico’ di Bart Herreman ed Umberto Cavenago ospitata tra il Chiostro e la Chiesa di S. Agostino e Piazza Duomo, a caratterizzare la proposta natalizia sarà l’apertura straordinaria di tutti i musei cittadini (Museo Archeologico Bruno Antonucci, Museo dei Bozzetti, Museo Casa Carducci, Museo Barsanti & Matteucci, Bozzetti in Vetrina a Palazzo Panichi).