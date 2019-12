Alla Capannina omaggio a Mina e Mia Martini

Durante la cena di solidarietà e musica Rime e ritmi ’70 – Viaggio nella musica italiana d’autore e nel rhythm and blues intorno a quegli anni venerdì (6 dicembre) alle 21 alla Capannina di Forte dei Marmi si terrà la serata omaggio a Mina e al ricordo di Mia Martini. Il Lions club Lucca Le Mura, in collaborazione con Alap organizza una serata di raccolta fondi per il Centro missionario della diocesi di Lucca e il progetto I figli del villaggio (Nyarurema, Rwanda), a sostegno della casa di accoglienza per minori orfani di Aids e sieropositivi e supporto al personale socio-sanitario.

Il programma Alle 21 sarà servita la cena ai tavoli allestiti intorno alla pista da ballo e ai piani superiori. Alle 22 inizierà lo spettacolo che vedrà sul palco Giulio D’Agnello che renderà un omaggio ‘unplugged’ alla musica di autore italiana, eseguendo brani di De Andrè, Dalla, Paoli e Battisti.

Al suo fianco ci saranno poi Romina Malagoli e Patrizia Bisegna per uno omaggio a Mina, con duetti e un medley unplugged e per uno struggente ricordo di Mia Martini, con il contributo della sezione ritmica della Gomm, la rythm and blues band che successivamente, completata dalle sezione fiati, porterà in pista i partecipanti in un crescendo ritmico che si prolungherà fino alla mezzanotte, per dare poi il cambio alla disco dance ed al piano bar del locale. L’evento è a cura del dottor Enrico Marchi che condurrà la serata.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria associazione Lucchese arte e psicologia, telefono 339.8745260 oppure 328.3197482 (anche con messaggi Whatsapp)